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Скончался знаменитый актер из культового хоррора «Фантазм» Реджи Баннистер

Американский актер Реджи Баннистер скончался на 81-м году жизни
Реджи Баннистер (Фото: кадр из фильма «Фантазм 5» (2016)

В возрасте 80 лет ушел из жизни американский актер и музыкант Реджи Баннистер, которого зрители всего мира знают как продавца мороженого Реджи из культовой хоррор-франшизы «Фантазм». Об этом стало известно 11 августа.



Как сообщает портал TMZ со ссылкой на супругу артиста Джиджи, он скончался утром в воскресенье, 9 числа, у себя дома в Калифорнии. В последние годы Баннистер боролся с тяжелыми недугами — у него диагностировали деменцию с тельцами Леви и болезнь Паркинсона.

Роль отважного продавца мороженого, вступившего в противостояние с Таинственным Высоким Человеком — одним из самых знаковых злодеев в истории жанра ужасов, — стала главной в карьере актера. Он впервые примерил образ Реджи в 1979 году, а затем возвращался к нему в следующих частях популярной серии.

Помимо «Фантазма», фильмография Баннистера включает такие картины, как «Кенни и компания», «Бабба Хо-Теп» и «Ярость». Также он озвучивал персонажей в мультсериале «Трансформеры: Прайм». Кроме актерской деятельности, артист был известен и как музыкант.

Никита Кротов

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