Скончался знаменитый актер из культового хоррора «Фантазм» Реджи Баннистер

11 августа 2026, 20:39

Американский актер Реджи Баннистер скончался на 81-м году жизни

Реджи Баннистер (Фото: кадр из фильма «Фантазм 5» (2016)

В возрасте 80 лет ушел из жизни американский актер и музыкант Реджи Баннистер, которого зрители всего мира знают как продавца мороженого Реджи из культовой хоррор-франшизы «Фантазм». Об этом стало известно 11 августа.