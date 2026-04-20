В Подмосковье скончался 57-летний двойник Аллы Пугачёвой Алексей Золотов
В Москве скончался самый известный двойник Аллы Пугачёвой Алексей Золотов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
18 апреля днём 57-летнему Золотову стало плохо у себя дома в подмосковном посёлке Богородское. Родные несколько часов не могли дозвониться до него, забеспокоились и приехали навестить.
В квартире они обнаружили пародиста без сознания в большой луже холодной воды. На кухне при этом работал кран. Прибывшие медики скорой помощи не смогли спасти актёра. Сообщается, что причиной смерти стали осложнения сахарного диабета, болезни сердца и почек, и пневмония.
Золотов выступал инициатором фестиваля «Пугачёвская весна». В этом году организаторы отменили мероприятие. Артист считался одним из самых известных пародистов Примадонны и регулярно выходил на сцену в её образах. Кроме того, он работал психологом и пытался помогать людям с помощью песен.
