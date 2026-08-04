Скончался звезда сериалов «Сверхъестественное» и «Чудо-женщина»

04 августа 2026, 21:48

Скончался актер Скотт Хайлендс в 83 года

Скотт Хайлендс (Фото: кадр из сериала «Чудо-женщина» (1975-1979)

Канадский актёр Скотт Хайлендс, знакомый зрителям по сериалам «Сверхъестественное» и «Секретные материалы», скончался на 84-м году жизни. Об этом стало известно 3 августа.