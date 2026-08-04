Скончался звезда сериалов «Сверхъестественное» и «Чудо-женщина»
Канадский актёр Скотт Хайлендс, знакомый зрителям по сериалам «Сверхъестественное» и «Секретные материалы», скончался на 84-м году жизни. Об этом стало известно 3 августа.
О смерти артиста изданию Mirror сообщил его сын, оператор Люк Хайлендс. Он тепло отозвался об отце, назвав его своим вечным героем и лучшим другом.
Творческий путь Хайлендса начался на театральной сцене, а в 1969 году состоялся его кинодебют — роль в фильме «Папа отправился на охоту». Впоследствии его фильмография пополнилась такими картинами, как «Операция «Снафу», «Дураки», «Поток» и «Землетрясение», а также эпизодами в популярных телесериалах, включая «Чудо-женщина», «Полицейская история» и «Уолтоны».
Настоящее признание пришло к актёру благодаря главной роли детектива в полицейской драме «Ночная жара». В поздние годы он продолжил активно сниматься, появившись в таких проектах, как «Титаник», «Звёздные врата: SG-1», уже упомянутых «Секретных материалах» и «Сверхъестественном». Одной из последних заметных работ Хайлендса стала роль отчима агента Глории Бергл в третьем сезоне сериала «Фарго».
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