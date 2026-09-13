Скорая помощь выехала к Лидии Федосеевой-Шукшиной
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина получила травму головы при падении в своей квартире. На место происшествия выехала бригада скорой помощи.
По предварительным данным источника «Пятого канала», 87-летняя актриса упала у себя дома. Информация о состоянии здоровья Лидии Николаевны в настоящее время уточняется.
Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде, в детстве пережила блокаду. В 1964 году она окончила ВГИК, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.
Известность актрисе принесла роль в фильме «Сверстницы» (1959). Судьбоносным стало знакомство с режиссером Василием Шукшиным: они поженились, а роли в его картинах «Печки-лавочки» и «Калина красная» принесли ей всенародную любовь. В браке с Шукшиным у актрисы родились две дочери — Мария и Ольга. Также у нее есть дочь Анастасия от первого брака с актером Вячеславом Ворониным. После смерти супруга в 1974 году Федосеева взяла двойную фамилию.
С 1974 по 1993 год она служила в Театре-студии киноактера. В ее фильмографии более 80 работ, среди которых «Двенадцать стульев», «Вам и не снилось…» и «Петербургские тайны». Актрису наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
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