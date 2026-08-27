Унижения, деменция, дом престарелых: где и как доживает свои дни легендарная Лидия Федосеева-Шукшина после связи с Алибасовым

27 августа 2026, 18:20

Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Народная артистка РСФСР, вдова создателя «Калины красной» Лидия Федосеева-Шукшина пережила инсульт, публичный конфликт с детьми и унизительный брак с Бари Алибасовым. Сегодня 86-летняя актриса живёт в социальном пансионате. Почему звезда советского кино оказалась в доме престарелых и как сложилась жизнь седовласой царицы экрана после ухода из профессии, читайте в материале «Радио 1».





Содержание С чего начиналась жизнь будущей звезды «Калина красная»: как начался главный роман её жизни Жертва публичного унижения: что пережила Лидия Федосеева-Шукшина Что происходит с Лидией Федосеевой-Шукшиной сейчас

С чего начиналась жизнь будущей звезды



Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

«Калина красная»: как начался главный роман её жизни

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Жертва публичного унижения: что пережила Лидия Федосеева-Шукшина



Бари Алибасов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Что происходит с Лидией Федосеевой-Шукшиной сейчас

«У нас все хорошо, Лидия Николаевна находится в пансионате для пожилых людей. Не вижу в этом ничего зазорного», — сказала родственница Федосеевой-Шукшиной во время разговора с журналистом.



Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: РИА Новости/Петр Чернов)

«Госпитализация плановая. Были на обследовании регулярно в поликлинике и посоветовали более глубокое, более тщательное, на более серьёзной аппаратуре все обследовать, все для улучшения здоровья, для стабилизации и так далее. Поэтому это плановое», — сказала респондентка агентства.

«Трудности военного и блокадного времени научили её тому, что необходимо помогать. Она помогает нашей стране, так как считает это очень важным для себя. Лидия Николаевна печально шутит, что судьба семьи Шукшиных немножко напоминает в какие-то моменты судьбу нашей страны, когда сестры все никак не могут остановиться, и что она уже готова своё отдать последнее ради того, чтобы был достигнут мир и понимание», — приводит слова адвоката «NEWS.ru».