Унижения, деменция, дом престарелых: где и как доживает свои дни легендарная Лидия Федосеева-Шукшина после связи с Алибасовым
Народная артистка РСФСР, вдова создателя «Калины красной» Лидия Федосеева-Шукшина пережила инсульт, публичный конфликт с детьми и унизительный брак с Бари Алибасовым. Сегодня 86-летняя актриса живёт в социальном пансионате. Почему звезда советского кино оказалась в доме престарелых и как сложилась жизнь седовласой царицы экрана после ухода из профессии, читайте в материале «Радио 1».
С чего начиналась жизнь будущей звездыЛидия Федосеева родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Её отец, Николай, участвовал в Великой Отечественной войне. Семья рано осталась без кормильца: глава семейства умер вскоре после возвращения с фронта, и воспитание троих детей легло на плечи матери, Зинаиды. Старшей была Лидия. Младшие братья Анатолий и Герман скончались совсем молодыми. Эта двойная утрата стала для семьи тяжелейшим испытанием. С 1946 по 1956 год девочка училась в знаменитой Петришуле с дореволюционной историей. В школьные годы Федосеева занималась в драматическом кружке при Доме кино под руководством Матвея Дубровина. В 1955 году, в возрасте 17 лет, она впервые появилась на экране — в эпизодической роли в фильме «Два капитана». Следующей заметной работой стала лента «Сверстницы» (1959), где актриса сыграла Таню. Режиссёры часто предлагали ей образы правильных советских девушек, однако сама Лидия Николаевна стремилась к более глубоким и драматичным ролям.
«Калина красная»: как начался главный роман её жизниВ 1964 году на съёмках фильма Эдмонда Кеосаяна «Какое оно, море?» Лидия познакомилась с Василием Шукшиным. К тому моменту он уже зарекомендовал себя как писатель, режиссёр и актёр. Для Федосеевой эта встреча стала судьбоносной. Но прежде чем стать близкими людьми, им пришлось преодолеть стену непонимания.
Поначалу возникло взаимное недоверие: Шукшин, выросший в алтайской деревне, и Федосеева, воспитанная в интеллигентном Ленинграде, казались людьми из разных миров. Но общие интересы — разговоры о Достоевском, о правде в искусстве, о русской жизни — быстро сблизили их.
Роман развивался стремительно, и вскоре они стали жить вместе. Спустя три года родилась дочь Мария, ещё через год — Ольга. Тогда же Федосеева-Шукшина создала образы, вошедшие в историю кино: Нюра в «Печках-лавочках» и Люба Байкалова в «Калине красной» — роли, ставшие настоящей классикой.
Дочь Марины Неёловой выросла и стала похожа на отца, который исчез: почему Гарри Каспаров отказался от ребёнка и причем здесь Валентин Гафт
Её игра поражала глубиной. В «Калине красной» у забора плакала не актриса, а женщина, которая уже тогда, кажется, знала, что останется одна. За эту пронзительную искренность в 1976 году актриса получила звание заслуженной артистки РСФСР. Василий Шукшин скоропостижно скончался 2 октября 1974 года на теплоходе «Дунай» во время съёмок фильма «Они сражались за Родину». Легендарному артисту было 45 лет.
После смерти мужа Лидия Николаевна взяла двойную фамилию Федосеева-Шукшина. С 1974 года по 1993 год она служила в Театре-студии киноактёра и одна воспитывала двух дочерей.
Жертва публичного унижения: что пережила Лидия Федосеева-ШукшинаВ 70-е и 80-е годы седовласую царицу экрана знала и любила вся страна. В 1984 году она была удостоена звания народной артистки РСФСР. Её талант был заметен даже в самых коротких появлениях на экране: будь то властная императрица Екатерина II в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» (2001) или величественная генеральша Амалия фон Шпильце в сериале «Петербургские тайны» (1994–1998) — Лидия неизменно приковывала к себе всё внимание зрителя. Всего в фильмографии актрисы более 80 картин.
Личная жизнь Федосеевой-Шукшиной всегда была не менее насыщенной, чем её творческая биография. После ухода из жизни легенды советского кинематографа последовал короткий брак с оператором Михаилом Аграновичем, а затем — продолжительный союз с польским художником Мареком Межеевским. Настоящий шок для всей страны наступил в новом тысячелетии, когда вдова Василия Шукшина стала официальной женой музыкального продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. Этот союз обсуждала вся страна: утончённая кинодива и эпатажный шоумен выглядели полными противоположностями. Эти отношения оказались разрушительными: Алибасов публично унижал возрастную супругу, открыто изменяя ей со своей помощницей Викторией Полторацкой. Финалом этой истории стали судебные тяжбы из-за квартиры, которую актрисе удалось отстоять и вернуть через суд в октябре 2020 года.
Что происходит с Лидией Федосеевой-Шукшиной сейчасВремя неумолимо, и годы берут своё. Дети выросли и разлетелись по свету: старшая дочь Анастасия Воронина-Франсишку (родилась в 1960 году) давно обосновалась в Египте, купив квартиру в Хургаде. А отношения с младшими дочерьми Марией и Ольгой превратились в затяжную публичную драму, полную взаимных обид, судебных разбирательств из-за имущества и тяжёлых телевизионных исповедей. Народная артистка РСФСР, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, женщина-легенда оказалась в непростой жизненной ситуации. В январе 2022 года младшая дочь Ольга поместила мать в социальное учреждение «Идиллия», об этом сообщает издание «Собеседник». Это решение вызвало широкий общественный резонанс.
«У нас все хорошо, Лидия Николаевна находится в пансионате для пожилых людей. Не вижу в этом ничего зазорного», — сказала родственница Федосеевой-Шукшиной во время разговора с журналистом.Наследница актрисы рассказала, что у матери целый ряд возрастных заболеваний, требующих постоянного ухода. Женщина не скрывает: справляться в одиночку ей непросто. В конце мая 2023 года здоровье 84-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной резко пошатнулось — актриса перенесла инсульт. Удар затронул правую сторону тела и сказался на речи. В те дни Ольга сообщила поклонникам о переводе матери из реанимации в общую палату и последующей выписке на долгую реабилитацию.
Осенью 2025 года звезде вновь понадобилась помощь медиков: в октябре Лидию Николаевну положили в клинику, Ольга рассказала «РИА Новости», что это не экстренная мера — просто очередной этап наблюдения.
«Госпитализация плановая. Были на обследовании регулярно в поликлинике и посоветовали более глубокое, более тщательное, на более серьёзной аппаратуре все обследовать, все для улучшения здоровья, для стабилизации и так далее. Поэтому это плановое», — сказала респондентка агентства.К сожалению, возраст и перенесённые болезни берут своё. Младшая Шукшина открыто говорит о том, что у матери диагностирована деменция. Народная артистка порой перестаёт узнавать даже самых близких людей, теряет счёт времени и с трудом вспоминает недавние события. Родные уверены, что эти тяжёлые когнитивные нарушения стали прямым следствием того самого приступа. Восстановление после удара даётся киноактрисе невероятно трудно, а проблемы с памятью и речью лишь усугубляют и без того хрупкое состояние звезды. Сегодня 87-летняя Лидия Федосеева-Шукшина живёт под присмотром младшей дочери Ольги.
Актриса крайне редко появляется на публике и не даёт интервью. Кроме того, в 2026 году в прессе активно обсуждалась гражданская позиция знаменитости, так как представитель семьи сообщил, что актриса поддержала СВО и помогает детям, лишившимся дома.
«Трудности военного и блокадного времени научили её тому, что необходимо помогать. Она помогает нашей стране, так как считает это очень важным для себя. Лидия Николаевна печально шутит, что судьба семьи Шукшиных немножко напоминает в какие-то моменты судьбу нашей страны, когда сестры все никак не могут остановиться, и что она уже готова своё отдать последнее ради того, чтобы был достигнут мир и понимание», — приводит слова адвоката «NEWS.ru».