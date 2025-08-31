Викторию Боню высмеяли за вызывающий наряд на фестивале в Венеции
Российская телеведущая и блогер Виктория Боня прибыла на остров Лидо, где проходит 82-й Венецианский международный кинофестиваль. В своём блоге девушка поспешила показать фото своего образа, однако встретила лишь насмешки.
Виктория поделилась видеозаписью с водной прогулки на яхте. Для выхода Боня выбрала комплект, состоящий из серой обтягивающей юбки в пол и красного топа. Прическа была собрана в плотный пучок, а макияж был выполнен с акцентом на глаза.
Публикация вызвала активное обсуждение в социальных сетях. Ряд пользователей обратили внимание на особенности фигуры блогера, высказав предположения об использовании специальных накладок для коррекции силуэта. Другие комментаторы, напротив, вступили в дискуссию, защищая её внешний вид. Отмечается, что сама Виктория комментировать реакцию в сети не стала.
Ранее Виктория Боня ответила хейтерам, обвинившим её в пиаре на трагедии альпинистки.
Читайте также: