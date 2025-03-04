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Скучает по мужу, но завела тайного любовника? Как живёт вдова Юрия Шатунова Светлана и почему судится с Разиным

Семья Шатуновых (Фото: YouTube, @shatunovfamily)

Семья Шатуновых (Фото: YouTube, @shatunovfamily)

Вдова Юрия Шатунова Светлана сама выбирала эскиз для памятника, который установили в сентябре 2023 года. Бывший солист группы «Ласковый май», исполнитель хитов «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» — Шатунов был очень популярен в России, причём не только в конце 80-х годов, но и в наше время. О его известности Светлана, живя в Германии, ничего не знала, что и привлекло певца.
Сейчас вдова музыканта вместе с детьми Дэннисом и Эстеллой живут в городе Бад-Хомбурге (Германия), она продолжает бороться против продюсера Андрея Разина за право распоряжаться музыкальным наследием покойного супруга. Подробнее — в материале «Радио 1».


Знакомство и совместная жизнь



Светлана и Юрий встретились в декабре 2000 года в Германии. Их отношения начались после того, как девушка, тогда студентка юрфака Мюнхенского университета, помогла Юрию, найти стоматолога — у артиста разболелся зуб.

Поженились Юрий и Светлана в 2007 году, а спустя несколько лет они обвенчалась.

Семья Шатуновых (Фото: YouTube, @shatunovfamily)

Света никогда не сопровождала мужа на гастролях, совсем не ревновала его к многочисленным поклонницам, ради семьи на время отказалась от перспективной карьеры юриста. Лишь недавно возобновила адвокатскую практику.

В 2006 году Светлана подарила любимому сына Дэнниса, в 2013-м — дочь Эстеллу.


Любит спорт и против пластики



Для того чтобы поддерживать хорошую форму, Светлана каждый день утром выходит на пробежку.
«А дальше дети. При этом, позволяю себе вредные привычки: чашку чая с ромом, сладкое», — отметила она.
Кроме того, Светлана занимается плаванием, пулевой стрельбой. Юрий научил свою жену кататься на горных лыжах, а ещё они часто выбирались на рыбалку.

Светлана против любых пластических операций, не признаёт уколов красоты, не посещает косметологов.


«Не утихает боль, но нужно быть сильной»



Несомненно, Светлана очень скучает по Юрию. Ей кажется, что вот-вот он позвонит в дверь, зайдёт и скажет: «Мои лапочки, вот я и вернулся домой».
«Вспоминаю его рассказы: о вкусе парного молока и свежеиспеченного деревенского хлеба, о работе на комбайне и игре на гармошке на сельских свадьбах… Не утихает боль, но нужно быть сильной и передать детям всё лучшее, что завещал отец», — делилась своими переживаниями вдова певца.

Светлана Шатунова, Андрей Малахов и певец Шаман на шоу «Песни от всей души» (Фото: Телеграм, @yuriyshatunov_live)


Новый ухажёр?



Осенью 2023 года Светлана пришла на концерт, посвящённый творчеству супруга, (концерт проходил в «Крокус Сити Холле») вместе с Джулианом Шалком, другом семьи. Она вела себя достаточно раскованно.
«Джулиан — просто друг, который <…> поддержал меня в трудную минуту. И благодаря которому у меня на лице первый раз за долгое время снова появилась улыбка», — так жена солиста «Ласкового мая» прокомментировала данную ситуацию.
Отметим, что Светлане приписывали не только роман с Шалком, но и с директором-администратором Юрия Шатунова Аркадием Кудряшовым.

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#радио 1
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#семьи
#отношения
#право
#музыка
#музыканты
Катя Гордон вступилась за бывшего мужа Александра, которого обвинили в изнасиловании
Александра Гордона обвинили в изнасиловании
04 марта 2025, 16:40

Александр Гордон (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

​В Интернете разразился скандал: телеведущего Александра Гордона обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По словам пострадавшей, инцидент произошел в 2010 году, когда она находилась в состоянии алкогольного опьянения, и он якобы воспользовался этой ситуацией.

Девушка сообщила, что на момент событий ей было всего 17 лет. Она была фанаткой программы «Закрытый показ» и написала телеведущему электронное письмо. Гордон ответил, и они некоторое время переписывались, после чего встретились. На встрече он предложил ей выпить, после чего произошел инцидент.

Юрист Катя Гордон, узнав о ситуации, решила выступить в защиту Александра. Напомним, что они были в браке на протяжении шести лет.

«В этот период жизни я еще следила за тем, что происходит с ним. И я вам могу сказать, что скорее девушки пытались изнасиловать его, вешаясь ему на шею, особенно когда он был чуть пьян. Поэтому я скорее поверю в ту историю, что в далеком 2010-м кто-то изнасиловал Гордона, чем наоборот. Не верю, и полагаю, что девушка врет. Саша никогда не был склонен к насилию», — заверила правозащитница.
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Брак с молодым актером, слухи о пластике и дружба с Заворотнюк: как живет звезда «Папиных дочек» Нонна Гришаева
04 марта 2025, 15:55

Нонна Гришаева (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Нонну Гришаеву называют редким явлением в мире шоу-бизнеса. В ней удивительным образом сочетаются ум, красота, артистический талант, гибкость и чувство юмора.
Подробности о жизни актрисы расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Нонна Гришаева родилась 21 июля 1971 года в Одессе в семье разнорабочего и учительницы английского языка. Стоит отметить, что у актрисы интересная родословная по материнской линии. Прадед, Петр Казанский — столбовой дворянин, из ветви рода Саблуковых. Занимал должность декана юрфака Императорского Новороссийского университета. Другой прадед, Леонид Гиллевич — шляхтич. Его супруга, Александра Николаевна — дворянка из рода Хартуляри.

Гришаева училась в Одесской балетной школе и музыкальной школе по классу фортепиано. В 1994 году окончила театральное училище имени Щукина.

«Мама отправляла из Одессы посылки с едой, которую мне никак не удавалось растянуть, поскольку все сразу же съедалось, а потом приходилось долгое время голодать», — вспоминала артистка.

Карьера


В 1976 году пятилетняя Нонна сыграла свою первую роль в фильме «Фотографии на стене». За съемочный день юной актрисе заплатили 7,5 рублей. В 1994-м Гришаева была принята в труппу театра им. Е. Вахтангова. Примечательно, что и «Ленком» и «Сатирикон» также приглашали Нонну работать. Спустя некоторое время актриса уволилась из театра, но продолжала играть в спектаклях в качестве приглашённой артистки.

Популярность Гришаевой принесла роль Дениз в постановке «Мадемуазель Нитуш», премьера которой состоялась в 2004 году. Репертуар актрисы наполнен такими работами: «Без вины виноватые», «Дядюшкин сон», «Пиковая дама», «Ревизор» и другие.

«Многие женщины не умеют смеяться над собой. Я никогда не боялась быть смешной и некрасивой, именно поэтому я характерная артистка. Я никогда не боялась себя изуродовать в гриме, зуб серебряный вставить, ватку за губу подложить», — говорила Нонна о профессии.

В 2008-2013 годах Гришаева исполняла одну из главных ролей в ситкоме «Папины дочки». В 2023 году стало известно о продолжении проекта, в съемках которого артистка также приняла участие.

Нонна Гришаева (Фото: кадр из сериала «Папины дочки»)

В 2014 году Нонна Валентиновна возглавила Московский областной театр юного зрителя.

«Ему 87 лет, и это единственный театр, который не был эвакуирован из Москвы во время Великой Отечественной войны, а продолжал работать и даже выпускать премьеры. А еще именно в Московском областном ТЮЗе впервые в нашей стране появились музыкальные спектакли и живой оркестр на сцене», — подчеркивала Гришаева.

С 2019 года артистка является художественным руководителем актерского курса на факультете эстрады Российского института театрального искусства.

Снималась в фильмах: «Моя прекрасная няня», «Люба, дети и завод», «Кто в доме хозяин?», «День выборов», «Тушите свет», «День радио», «О чем говорят мужчины» и других. Фильмография актрисы насчитывает более 40 проектов. Гришаева также была ведущей в программах «Клуб бывших жен», «Театр ТВ», «Здравствуйте, я ваша няня!», «Две звезды», «Один в один!», «Субботний вечер». Интересно, что актриса создала и свою передачу «Нонна, давай», однако она просуществовала совсем недолго.

Личная жизнь


Первым мужем Нонны Гришаевой стал актер и музыкант Антон Деров. В 1996 году у пары родилась дочь Анастасия. Будучи беременной, артистка была вынуждена ухаживать за больной онкологией матерью супруга.

«Антон не мог. Я в то время научилась делать ей уколы обезболивающие. И мне приходилось ее мыть, ухаживать за ней, я была в тот момент беременна Настей. 60 килограмм я поднимала, вообще не понимаю, каким чудом я выдержала тогда», — вспоминала Нонна.

Когда свекровь умерла, прямо во время поминок актрисе из Одессы позвонила мать, которая сообщила о смерти отца. Знаменитость говорит, что страшнее момента в ее жизни не было. Едва похоронив свекровь, она была вынуждена ехать хоронить папу.

«У свекрови был рак легких, у нее были метастазы в мозг, поэтому она долго умирала, три месяца. А у папы были метастазы в горло, поэтому он сгорел за неделю», — рассказывала актриса.

Вскоре Гришаева разошлась с мужем. В воспитании дочери он не принимал участие. Второй муж — актер Александр Нестеров. Он на 12 лет младше Гришаевой. По словам звезды, во время встречи с Александром, она осознала, что с ним можно создать семью.

Александр Нестеров и Нонна Гришаева (Фото: Инстаграм* @grishaevanonna)

«Мы познакомились с будущим мужем на Международном конкурсе актерской песни им. Миронова. Потом была совместная поездка на теплоходе в Углич от Дома актера. А через год мы вместе оказались в Таиланде и тогда оба поняли, что от любви нам никуда не уйти. Мы расписались в Праге», — делилась артистка.

В 2006 году на свет появился сын пары Илья.

«Мне хочется каждую свободную минуту тратить на детей. Я многое пропустила в воспитании Насти, рано вышла на работу в театр и на съемки. Дочь быстро отказалась от груди. И я очень жалела, что упустила время общения с ней, когда она была маленькой. А с Илюшей я просто блаженствовала, долго кормила его грудью. Я не хотела ничего пропускать, как сын развивается, когда у него появился первый зубик, когда он сказал первое слово, сделал первый шаг. Это колоссальное материнское счастье — наблюдать за развитием ребенка», — подчеркивала Нонна.

Слухи о пластике


Актриса отмечала, что ей крайне обидно получать комментарии от поклонников, в которых ее обвиняют в пластических операциях.

«Я, слава Богу, пока ничего такого не делала. Но раз люди так говорят, значит, я, может, действительно, неплохо выгляжу», — сообщала звезда.

Гришаева утверждает, что ее секрет заключается в хорошей генетике, достаточном количестве сна, правильном питании и гармоничных отношениях в браке.

«Ну и у меня супруг молодой, я не имею права расслабляться. Нужно встать на час раньше, чтобы иметь возможность позаниматься с утра йогой», — делилась артистка.

Дружба Гришаевой с Анастасией Заворотнюк


Нонна Гришаева и актриса Анастасия Заворотнюк познакомились на съемках сериала «Моя прекрасная няня».

Анастасия Заворотнюк и Нонна Гришаева (Фото: кадр из сериала «Моя прекрасная няня»)

После того как стало известно об онкологическом заболевании у артистки, Гришаева опубликовала пост о коллеге в своем блоге.

«Ты снилась мне сегодня. Прекрасная, утонченная, с глазами испуганной лани. Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила тебя спрятать от журналистов. Я обнимала тебя и плакала от счастья, что с тобой все хорошо и ты прекрасно выглядишь. Молюсь за тебя», — написала Гришаева в 2019 году.

Позднее она также выразила сочувствие родным Заворотнюк, которым приходится справляться с повышенным вниманием журналистов.

«Я безумно сочувствую Насте Заворотнюк, ее родным и близким, потому что, не дай Бог, с нами что-то случается, и получается, что нам нужно бежать из страны, потому что любая медсестра тебя сфотографировала, и это кошмар и ужас», — писала артистка.

Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологией.

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Миллиардер Лебедев впервые высказался о расставании с моделью Перминовой
04 марта 2025, 15:41

Елена Перминова и Александр Лебедев (Фото: Telegram @lenaperminova_official)

Миллиардер Александр Лебедев в беседе с Forbes впервые прокомментировал разрыв с моделью Еленой Перминовой после 20 лет совместной жизни.
«19 лет — очень большой срок. Мы очень любим своих детей, но у нас есть право на свой выбор, поэтому было принято такое решение. Елена нормально и спокойно все прокомментировала. Я действительно промолчал. Но тут нечего особо обсуждать», — рассказал Лебедев.

Он признался, что расставание — это грустно, но подчеркнул, что в жизни так бывает. По словам миллиардера, бывшие влюбленные сделают все, чтобы их дети не сильно почувствовали расставание родителей.

В декабре Перминова объявила о своем расставании с Лебедевым. Причину она раскрывать не стала, но отметила, что испытывает «только тепло и благодарность за все».

Пара воспитывает четверых детей.

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#брак
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Зепюр Брутян публично обратилась к дочери Прилучного от брака с Муцениеце
Зепюр Брутян поздравила с днем рождения дочь Прилучного от Муцениеце
04 марта 2025, 15:23

Зепюр Брутян и Павел Прилучный (Фото: Telegram @zepyur_priluchnaya)

Актриса Зепюр Брутян публично обратилась к дочери Павла Прилучного от брака с Агатой Муцениеце и поздравила ее с днем рождения.
Она опубликовала совместный снимок с девочкой.

«С днем рождения! Малышка, пусть все твои мечты сбудутся! Остальное — при встрече», — написала Брутян.

Отец также поздравил дочку, посвятив ей пост в соцсети.

«С днем рождения, моя принцесса», — написал Прилучный.

Муцениеце и Прилучный развелись пять лет назад. У них подрастают 12-летний Тимофей и 9-летняя Мия. На сегодняшний день мальчик живет с отцом, а с мамой не общается. Девочка же осталась с мамой, но при этом общается с отцом и его супругой.

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Показал порно и изнасиловал: Оксимирона* обвинили в растлении школьниц. Шокирующие признания жертв рэпера
04 марта 2025, 15:22

Оксимирон* (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Осенью 2021 года рэпер Оксимирон* выпустил трек и клип под названием «Кто убил Марка?». Эта откровенная исповедь произвела впечатление на многих, особенно на Настю Красильникову, которая в тот момент занималась своим первым расследованием преступлений против женщин. На следующий день после выхода трека Вера Маркович, бывшая девушка Мирона Фёдорова*, опубликовала пост, в котором рассказала о своих отношениях с ним и о том, как они познакомились. В тот момент ей было всего 15 лет. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Совращение 15-летней в Лондоне


Личная жизнь Оксимирона* всегда оставалась в тени, однако известно, что рэпер часто заводил короткие романы с поклонницами. История с Верой настолько шокировала общественность, что даже самые преданные фанаты рэпера призвали провести в отношении него проверку. Школьница приехала в Лондон для учёбы в возрасте 15 лет, когда Мирону было 23 года*. Он стал её опекуном и помогал ей адаптироваться в новой стране, но их отношения вскоре вышли за рамки дружбы.

Как рассказала сама Вера в интервью, на момент их отношений Мирон* уже был женат.

«Как насчет ответственности за пятнадцатилетнюю девочку, которая оказалась одна в чужой стране и доверилась тебе, ведь ты был её опекуном? Вместо этого ты сначала переспал с ней, будучи женатым, а потом сделал вид, что между вами только рабочие отношения», — написала девушка в своих социальных сетях после расставания с артистом.

Спустя некоторое время Мирон* обсудил ситуацию с Верой лично, и, похоже, они пришли к взаимопониманию. Оксимирон* искренне извинился за свои поступки и признал, что прошлые события оставили травмы у обоих.

«У нас была сложная и травматичная история отношений, которую мы наконец смогли обсудить. Мне очень жаль, что я причинил ей боль, и я беру ответственность за свои действия», — заявил рэпер.

Спустя много лет Оксимирона* вновь обвиненили в педофилии — фанатки утверждают, что музыкант растлевал их совсем в юном возрасте и случай с Верой оказался далеко не единственным.

Оксимирон* (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)


Жуткие подробности связи со школьницей


Уже через много лет на подкасте Насти Красильниковой та самая Вера рассказала: когда ей было 16 лет, Мирон* пригласил ее на тусовку с просмотром порно, а после надругался.

Девушка сообщила, что начинающий рэпер взял её на тусовку к друзьям. В какой-то момент он включил порноролик. Спутнице стало некомфортно, и она попросила отвести её домой — но Мирон* настоял на продолжении, обещая проводить под утро до квартиры. Вере ничего не оставалось, как пойти спать на мансарду — туда же через время пришёл рэпер. Он улёгся рядом, а потом изнасиловал. Сама девушка ничего не могла сказать и сделать — лежала в оцепенении. После этого случая рэпер резко от неё отстранился и охладел.


Пошлые переписки с несовершеннолетними


Второй случай произошёл с 13-летней Викой. По её словам, Мирон* первым стал писать ей в социальных сетях, оставлять комплименты под фото. Общение продлилось три года — рэпер чуть ли не каждый день спрашивал об учёбе, давал советы, поддерживал. Он писал Вике как, сколько и в каких позах занялся бы с ней сексом. Когда девочке стукнуло 16, в Уфе состоялся концерт Мирона* — туда приехала и его подруга.

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После выступления 26-летний Мирон* повёл знакомую на съёмную квартиру, начал раздевать и спрашивать про точный возраст. После секса он отвернулся и уснул, а утром спровадил спутницу.

Точно такие же сообщения и намёки получала ещё одна 15-летняя школьница. Рэпер просил ее скинуть нюдсы, сам присылал порнографические видео, звал на концерты и предлагал продолжить «общение» в гримерке.

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*Внесен в реестр иноагентов Минюста РФ
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