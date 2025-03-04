Скучает по мужу, но завела тайного любовника? Как живёт вдова Юрия Шатунова Светлана и почему судится с Разиным

Семья Шатуновых (Фото: YouTube, @shatunovfamily)
Вдова Юрия Шатунова Светлана сама выбирала эскиз для памятника, который установили в сентябре 2023 года. Бывший солист группы «Ласковый май», исполнитель хитов «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» — Шатунов был очень популярен в России, причём не только в конце 80-х годов, но и в наше время. О его известности Светлана, живя в Германии, ничего не знала, что и привлекло певца.
Сейчас вдова музыканта вместе с детьми Дэннисом и Эстеллой живут в городе Бад-Хомбурге (Германия), она продолжает бороться против продюсера Андрея Разина за право распоряжаться музыкальным наследием покойного супруга. Подробнее — в материале «Радио 1».
Светлана и Юрий встретились в декабре 2000 года в Германии. Их отношения начались после того, как девушка, тогда студентка юрфака Мюнхенского университета, помогла Юрию, найти стоматолога — у артиста разболелся зуб.
Поженились Юрий и Светлана в 2007 году, а спустя несколько лет они обвенчалась.
Семья Шатуновых (Фото: YouTube, @shatunovfamily)
Света никогда не сопровождала мужа на гастролях, совсем не ревновала его к многочисленным поклонницам, ради семьи на время отказалась от перспективной карьеры юриста. Лишь недавно возобновила адвокатскую практику.
В 2006 году Светлана подарила любимому сына Дэнниса, в 2013-м — дочь Эстеллу.
Для того чтобы поддерживать хорошую форму, Светлана каждый день утром выходит на пробежку.
Светлана против любых пластических операций, не признаёт уколов красоты, не посещает косметологов.
Несомненно, Светлана очень скучает по Юрию. Ей кажется, что вот-вот он позвонит в дверь, зайдёт и скажет: «Мои лапочки, вот я и вернулся домой».
Светлана Шатунова, Андрей Малахов и певец Шаман на шоу «Песни от всей души» (Фото: Телеграм, @yuriyshatunov_live)
Осенью 2023 года Светлана пришла на концерт, посвящённый творчеству супруга, (концерт проходил в «Крокус Сити Холле») вместе с Джулианом Шалком, другом семьи. Она вела себя достаточно раскованно.
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Знакомство и совместная жизнь
Светлана и Юрий встретились в декабре 2000 года в Германии. Их отношения начались после того, как девушка, тогда студентка юрфака Мюнхенского университета, помогла Юрию, найти стоматолога — у артиста разболелся зуб.
Поженились Юрий и Светлана в 2007 году, а спустя несколько лет они обвенчалась.
Семья Шатуновых (Фото: YouTube, @shatunovfamily)
Света никогда не сопровождала мужа на гастролях, совсем не ревновала его к многочисленным поклонницам, ради семьи на время отказалась от перспективной карьеры юриста. Лишь недавно возобновила адвокатскую практику.
В 2006 году Светлана подарила любимому сына Дэнниса, в 2013-м — дочь Эстеллу.
Любит спорт и против пластики
Для того чтобы поддерживать хорошую форму, Светлана каждый день утром выходит на пробежку.
«А дальше дети. При этом, позволяю себе вредные привычки: чашку чая с ромом, сладкое», — отметила она.Кроме того, Светлана занимается плаванием, пулевой стрельбой. Юрий научил свою жену кататься на горных лыжах, а ещё они часто выбирались на рыбалку.
Светлана против любых пластических операций, не признаёт уколов красоты, не посещает косметологов.
«Не утихает боль, но нужно быть сильной»
Несомненно, Светлана очень скучает по Юрию. Ей кажется, что вот-вот он позвонит в дверь, зайдёт и скажет: «Мои лапочки, вот я и вернулся домой».
«Вспоминаю его рассказы: о вкусе парного молока и свежеиспеченного деревенского хлеба, о работе на комбайне и игре на гармошке на сельских свадьбах… Не утихает боль, но нужно быть сильной и передать детям всё лучшее, что завещал отец», — делилась своими переживаниями вдова певца.
Светлана Шатунова, Андрей Малахов и певец Шаман на шоу «Песни от всей души» (Фото: Телеграм, @yuriyshatunov_live)
Новый ухажёр?
Осенью 2023 года Светлана пришла на концерт, посвящённый творчеству супруга, (концерт проходил в «Крокус Сити Холле») вместе с Джулианом Шалком, другом семьи. Она вела себя достаточно раскованно.
«Джулиан — просто друг, который <…> поддержал меня в трудную минуту. И благодаря которому у меня на лице первый раз за долгое время снова появилась улыбка», — так жена солиста «Ласкового мая» прокомментировала данную ситуацию.Отметим, что Светлане приписывали не только роман с Шалком, но и с директором-администратором Юрия Шатунова Аркадием Кудряшовым.
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Анастасия Чубина