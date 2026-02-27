«Забирай половину»: Джиган выдвинул условия раздела особняка Оксане Самойловой

27 февраля 2026, 15:43

Джиган выступил против передачи дома Самойловой и призвал делить по закону

Денис Устименко-Вайнштейн (Фото: Telegram @geegunchill)

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) в новом выпуске реалити-шоу «Джиган и Оксана» на VK Видео выступил с инициативой разделить совместно нажитое имущество по закону. Центральным вопросом в переговорах с Оксаной Самойловой остаётся судьба их семейного дома.





Джиган предложил бывшей супруге два варианта: либо разделить имущество поровну, либо выставить дом на продажу и поделить вырученные средства.

«Забирай половину — своё оставляй себе и иди живи своей жизнью. Хочешь — вернись и живи здесь. Выбор за ней. Она пока думает. Пополам она пока не готова. Хочешь — дом продадим и пополам. Принципиально так. По-честному. Я на её ничего не претендую. Я готов пополам, а не всё ей», — заявил рэпер.