«Забирай половину»: Джиган выдвинул условия раздела особняка Оксане Самойловой
Джиган выступил против передачи дома Самойловой и призвал делить по закону
Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) в новом выпуске реалити-шоу «Джиган и Оксана» на VK Видео выступил с инициативой разделить совместно нажитое имущество по закону. Центральным вопросом в переговорах с Оксаной Самойловой остаётся судьба их семейного дома.
Джиган предложил бывшей супруге два варианта: либо разделить имущество поровну, либо выставить дом на продажу и поделить вырученные средства.
«Забирай половину — своё оставляй себе и иди живи своей жизнью. Хочешь — вернись и живи здесь. Выбор за ней. Она пока думает. Пополам она пока не готова. Хочешь — дом продадим и пополам. Принципиально так. По-честному. Я на её ничего не претендую. Я готов пополам, а не всё ей», — заявил рэпер.Самойлова, в свою очередь, настаивает на том, что дом должен полностью отойти ей. По словам блогерши, она лично вложила 70% средств в покупку и обустройство недвижимости, а Денис лишь оформил кредит на оставшуюся часть.