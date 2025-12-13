Достижения.рф

«Скучать не пришлось»: сын композитора Владимира Шаинского тайно сыграл свадьбу

Вячеслав Шаинский тайно женился несколько месяцев назад

37-летний Вячеслав Шаинский, сын легендарного композитора Владимира Шаинского, официально вступил в брак с 27-летней Кристиной Печерской. Об этом сообщает «МК».



Однако радостное событие пара предпочла не афишировать: свадьба состоялась ещё осенью, а рассказали о ней супруги лишь спустя несколько месяцев — в декабре, накануне столетия со дня рождения знаменитого отца Вячеслава.

Шаинский отметил, что торжество прошло в узком кругу и без привычных свадебных атрибутов. Молодожёны пригласили только самых близких, выбрав уютный ресторан в Подмосковье. От услуг тамады, конкурсов и стандартных сценариев пара отказалась, сделав ставку на непринуждённую атмосферу и живое общение.

Роль ведущих Вячеслав и Кристина взяли на себя, а музыкальное сопровождение обеспечили друзья-диджеи, согласившиеся выступить в качестве подарка.

«Скучать точно не пришлось — были и темы для разговоров, и отличная музыка», — поделился жених.
Особым моментом стало платье невесты: несмотря на совместную жизнь, Вячеслав увидел свадебный образ Кристины впервые уже в день церемонии.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0