Звезда «Ривердэйла» Лили Рейнхарт рассказала о тяжёлой борьбе с эндометриозом

13 декабря 2025, 14:52

Актриса Лили Рейнхарт перенесла серьёзную операцию из-за эндометриоза

Лили Рейнхарт (Фото: Instagram* / @lilireinhart)

Актриса Лили Рейнхарт, прославившаяся ролью Бетти Купер в сериале «Ривердэйл», откровенно рассказала в соцсетях о проблемах со здоровьем, с которыми ей пришлось столкнуться.





На прошлой неделе звезде провели лапароскопическую операцию после того, как у неё подтвердили эндометриоз — заболевание, сопровождающееся хронической болью и влияющее на репродуктивную систему.



По признанию Лили, путь к диагнозу оказался долгим и изматывающим. Она посетила множество врачей и прошла ряд обследований, однако долгое время специалисты не рассматривали эндометриоз как возможную причину её состояния.





«Я обошла не одну клинику, была у урологов и гинекологов, но никто не воспринимал мои симптомы всерьёз», — рассказала актриса.