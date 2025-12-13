Звезда «Ривердэйла» Лили Рейнхарт рассказала о тяжёлой борьбе с эндометриозом
Актриса Лили Рейнхарт, прославившаяся ролью Бетти Купер в сериале «Ривердэйл», откровенно рассказала в соцсетях о проблемах со здоровьем, с которыми ей пришлось столкнуться.
На прошлой неделе звезде провели лапароскопическую операцию после того, как у неё подтвердили эндометриоз — заболевание, сопровождающееся хронической болью и влияющее на репродуктивную систему.
По признанию Лили, путь к диагнозу оказался долгим и изматывающим. Она посетила множество врачей и прошла ряд обследований, однако долгое время специалисты не рассматривали эндометриоз как возможную причину её состояния.
«Я обошла не одну клинику, была у урологов и гинекологов, но никто не воспринимал мои симптомы всерьёз», — рассказала актриса.Лишь после МРТ у неё сначала выявили аденомиоз, а затем подтвердили и эндометриоз.
Рейнхарт подчеркнула, что этот опыт научил её доверять собственным ощущениям и не сдаваться в поиске ответов. По её словам, она намерена и дальше говорить об этом открыто, чтобы поддержать других, кто сталкивается с похожими проблемами.