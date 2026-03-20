«Слава Богу, она сейчас не с нами»: Нурлан Сабуров произнес тост на праздничном мероприятии в Казахстане

Комик Нурлан Сабуров произнес тост на праздничном мероприятии в Казахстане

Нурлан Сабуров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Нурлан Сабуров посетил крупное мероприятие в Казахстане и произнёс тост на праздничном тое. Как сообщает Buzyqmedia, во время торжества провели обряд тусау кесер — традиционную церемонию, которую устраивают, когда ребёнок начинает делать первые шаги.





Обращаясь к хозяевам праздника, комик с иронией упомянул недавние события вокруг своего имени. В конце января артисту запретили въезд в Россию сроком на 50 лет.





«Будем, надеюсь, видеться чаще. Моя жена передаёт привет. Слава Богу, она сейчас не с нами здесь — единственная радость, на самом деле, после всей этой ситуации», — произнес Сабуров.