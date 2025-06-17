«Слава Богу, здесь всё тихо»: Лёва Би-2* раскрыл, куда переехал из обстреливаемого Израиля
Егор Бортник* рассказал, что сейчас живёт в Испании
Лидер группы «Би-2» Егор Бортник* (Лёва Би-2*) поделился, что у него нет специального приложения, предупреждающего о бомбёжках. Об этом он рассказал в беседе с экс-ведущим программы «Контрольная закупка» Антоном Привольновым, уехавшим жить в Израиль.
Он спросил, есть ли у исполнителя, как у настоящего израильтянина, соответствующее приложение о ракетной опасности. В ответ Бортник* заявил, что такую программу на свой телефон не устанавливал.
«Нет, потому что я живу в Испании, слава Богу, здесь все тихо», – отметил музыкант.Также певец прокомментировал эскалацию конфликта между Израилем и Ираном. Бортник* подчеркнул, что эта новость стала для него неожиданностью. При этом он добавил, что понимает логику действий властей Израиля, назвав страну своим государством.
Бортник* выразил надежду на то, что операция будет доведена до конца. Он отметил, что поддерживает начатое Израилем.