«Слава Богу, здесь всё тихо»: Лёва Би-2* раскрыл, куда переехал из обстреливаемого Израиля

17 июня 2025, 15:46

Егор Бортник* рассказал, что сейчас живёт в Испании

Лёва Би-2* / Егор Бортник* (фото: Instagram** @levab2)

Лидер группы «Би-2» Егор Бортник* (Лёва Би-2*) поделился, что у него нет специального приложения, предупреждающего о бомбёжках. Об этом он рассказал в беседе с экс-ведущим программы «Контрольная закупка» Антоном Привольновым, уехавшим жить в Израиль.





Он спросил, есть ли у исполнителя, как у настоящего израильтянина, соответствующее приложение о ракетной опасности. В ответ Бортник* заявил, что такую программу на свой телефон не устанавливал.





«Нет, потому что я живу в Испании, слава Богу, здесь все тихо», – отметил музыкант.

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