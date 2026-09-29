«Мужчине нельзя отказывать»: особняк за 5,5 млрд в подарок от женатого и связь с коллекционером из Петербурга. Что скрывает звезда «Оттепели» Марина Петренко
В 14 лет юная крымчанка пришла на кастинг, где ей поставили условие. Она не послушалась — и всё равно получила роль. Сегодня Марина Петренко — звезда «Берлинской жары» и «На игре», которая ради достоверности образа освоила азбуку Морзе и экстремальное вождение. А в прессе имя актрисы связывают с женатым миллиардером и дворцом за 5,5 миллиарда рублей. Что стоит за этими слухами и почему артистка предпочитает их не комментировать, читайте в материале «Радио 1».
Какое условие поставили юной актрисе на кастинге?Марина Петренко родилась 19 января 1987 года в Симферополе в семье телемастера и бухгалтера. В раннем детстве мечтала о карьере балерины, но в хореографическую студию её не взяли. Тогда девочка занялась музыкой и спортом, а после участия в школьном спектакле захотела стать актрисой. В 14 лет благодаря инициативе отца Марина прошла отбор на кастинг в историческую драму режиссёра Юрия Ильенко «Молитва о гетмане Мазепе». На киностудии имени А. Довженко в Киеве юной участнице удалось выдержать высокую конкуренцию и войти в число двух финалисток на роль юной Любы Жученко. Её кандидатуру одобрили предварительно, но с условием: внешность менять нельзя. После этого началось томительное ожидание. Посчитав, что выбор пал на другую претендентку, она сделала короткую стрижку и сильно загорела. Однако вскоре девушке перезвонили и пригласили в студию.
Несмотря на кардинальное изменение имиджа к моменту прибытия на съёмочную площадку, режиссёр утвердил её на роль, а гримёрам потребовалось дополнительное время, чтобы скорректировать внешность исполнительницы под требования персонажа. После раннего кинодебюта Марина попыталась уехать в Москву, но по настоянию родителей сначала поступила в Киевский международный университет. На старших курсах вуза она параллельно прошла отбор в московскую Школу-студию МХАТ (мастерская Д. Брусникина и Р. Козака), которую окончила в 2011 году.
Зачем для одной роли ей понадобился коллекционер из Петербурга?В студенческие годы Петренко начала много сниматься. Одной из заметных работ стал сериал «5 минут до метро». Однако всероссийскую известность начинающей артистке принесла главная роль геймерши Риты в боевике Павла Санаева «На игре» (2009). Для достоверности образа актриса прошла специальную подготовку по экстремальному вождению и основам профессионального киберспорта. Этот успех закрепил за «королевой джойстика» репутацию востребованной и трудолюбивой исполнительницы, способной на глубокие трансформации. Впоследствии Марина исполнила главные роли в таких проектах, как «20 лет без любви», «Квест» и «На сопках Маньчжурии». Петренко также известна своим дотошным вниманием к деталям: например, чтобы сыграть разведчицу в сериале «Берлинская жара», она самостоятельно освоила работу с военной радиостанцией и азбукой Морзе.
«У меня был потрясающий человек в Петербурге, который занимается реставрацией вот этих всех аппаратов, он их собирает, он коллекционер. Я ездила к нему. И знаете, как жонглёры: они должны жонглировать и параллельно могут ругаться, влюбляться, решать свои вопросы. То есть здесь нужно было довести до автоматизма какие-то вещи, чтобы в кадре это не мешало, чтобы можно было отбивать морзянку и дальше жить свою жизнь», — отметила кинодива в эфире программы «Доброе утро».Помимо работы в кино, Марина занята в спектакле «Casting» в Театре им. Моссовета и осваивает смежные профессии. Для повышения квалификации в 2023 году она поступила на Высшие курсы сценаристов и режиссёров имени Данелии.
Что известно о личной жизни звезды «Оттепели»?Свою личную жизнь актриса держит в секрете и принципиально не комментирует слухи, предпочитая, чтобы подобные спекуляции затухали сами собой. Тем не менее в медиапространстве периодически возникают публикации о её предполагаемой связи с миллиардером и сенатором Сулейманом Керимовым.
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В 2020 году ряд изданий выпустил материалы, в которых актрису называли близкой знакомой бизнесмена и приписывали артистке владение элитной недвижимостью, включая особняк в Серебряном Бору стоимостью около 5,5 млрд рублей. Также в публикациях упоминаются квартира площадью более 200 квадратных метров на Ленинском проспекте и автомобиль Tesla Model X. Официальных подтверждений или опровержений этой информации со стороны самой актрисы не поступало. Отдельного внимания заслуживает высказывание кинодивы о роли женщины в отношениях, которое Петренко сделала в одном из интервью ещё несколько лет назад.
«Всё зависит от женщины. Мужчины, по сути, существа примитивные, их главная функция — обеспечивать семью, зарабатывать деньги. А девушка должна быть гибкой и понимать, что и когда нужно её любимому. Иногда требуется просто дать человеку выговориться. Пусть звучит трёхчасовой монолог, нужно позволить высказаться по полной. Если ты ему этого не обеспечишь, найдётся кто-то другой. И когда чувствуешь, что у парня подъём и прилив страсти, нельзя отказывать… Он в первый раз, второй, третий не встретит взаимности с твоей стороны. А потом уйдёт к той, что посговорчивее будет», — приводит слова знаменитости «КП».Марина Петренко по-прежнему много снимается и занимается продюсированием.
«У меня уже несколько лет такой период жизни, когда я пытаюсь балансировать во всех сферах. И при этом подходить к каждой из них творчески. Даже если дело касается бизнеса. И стараться делать так, чтобы всё в жизни было в радость… Когда мне в руки попадает сценарий, я прикидываю, готова ли я тратить большой отрезок жизни на эту историю», — цитирует звезду издание.