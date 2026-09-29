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«Мужчине нельзя отказывать»: особняк за 5,5 млрд в подарок от женатого и связь с коллекционером из Петербурга. Что скрывает звезда «Оттепели» Марина Петренко

Марина Петренко (Фото: кадр из фильма «Квест»)

В 14 лет юная крымчанка пришла на кастинг, где ей поставили условие. Она не послушалась — и всё равно получила роль. Сегодня Марина Петренко — звезда «Берлинской жары» и «На игре», которая ради достоверности образа освоила азбуку Морзе и экстремальное вождение. А в прессе имя актрисы связывают с женатым миллиардером и дворцом за 5,5 миллиарда рублей. Что стоит за этими слухами и почему артистка предпочитает их не комментировать, читайте в материале «Радио 1».



Какое условие поставили юной актрисе на кастинге?

Марина Петренко родилась 19 января 1987 года в Симферополе в семье телемастера и бухгалтера. В раннем детстве мечтала о карьере балерины, но в хореографическую студию её не взяли. Тогда девочка занялась музыкой и спортом, а после участия в школьном спектакле захотела стать актрисой. В 14 лет благодаря инициативе отца Марина прошла отбор на кастинг в историческую драму режиссёра Юрия Ильенко «Молитва о гетмане Мазепе».

Марина Петренко (Фото: кадр из фильма «Как приручить лису»)
На киностудии имени А. Довженко в Киеве юной участнице удалось выдержать высокую конкуренцию и войти в число двух финалисток на роль юной Любы Жученко. Её кандидатуру одобрили предварительно, но с условием: внешность менять нельзя. После этого началось томительное ожидание. Посчитав, что выбор пал на другую претендентку, она сделала короткую стрижку и сильно загорела. Однако вскоре девушке перезвонили и пригласили в студию.

Несмотря на кардинальное изменение имиджа к моменту прибытия на съёмочную площадку, режиссёр утвердил её на роль, а гримёрам потребовалось дополнительное время, чтобы скорректировать внешность исполнительницы под требования персонажа. После раннего кинодебюта Марина попыталась уехать в Москву, но по настоянию родителей сначала поступила в Киевский международный университет. На старших курсах вуза она параллельно прошла отбор в московскую Школу-студию МХАТ (мастерская Д. Брусникина и Р. Козака), которую окончила в 2011 году.

Зачем для одной роли ей понадобился коллекционер из Петербурга?

В студенческие годы Петренко начала много сниматься. Одной из заметных работ стал сериал «5 минут до метро». Однако всероссийскую известность начинающей артистке принесла главная роль геймерши Риты в боевике Павла Санаева «На игре» (2009). Для достоверности образа актриса прошла специальную подготовку по экстремальному вождению и основам профессионального киберспорта. Этот успех закрепил за «королевой джойстика» репутацию востребованной и трудолюбивой исполнительницы, способной на глубокие трансформации. Впоследствии Марина исполнила главные роли в таких проектах, как «20 лет без любви», «Квест» и «На сопках Маньчжурии».

Марина Петренко (Фото: кадр из фильма «На игре»)
Петренко также известна своим дотошным вниманием к деталям: например, чтобы сыграть разведчицу в сериале «Берлинская жара», она самостоятельно освоила работу с военной радиостанцией и азбукой Морзе.

«У меня был потрясающий человек в Петербурге, который занимается реставрацией вот этих всех аппаратов, он их собирает, он коллекционер. Я ездила к нему. И знаете, как жонглёры: они должны жонглировать и параллельно могут ругаться, влюбляться, решать свои вопросы. То есть здесь нужно было довести до автоматизма какие-то вещи, чтобы в кадре это не мешало, чтобы можно было отбивать морзянку и дальше жить свою жизнь», — отметила кинодива в эфире программы «Доброе утро».
Помимо работы в кино, Марина занята в спектакле «Casting» в Театре им. Моссовета и осваивает смежные профессии. Для повышения квалификации в 2023 году она поступила на Высшие курсы сценаристов и режиссёров имени Данелии.

Что известно о личной жизни звезды «Оттепели»?

Свою личную жизнь актриса держит в секрете и принципиально не комментирует слухи, предпочитая, чтобы подобные спекуляции затухали сами собой. Тем не менее в медиапространстве периодически возникают публикации о её предполагаемой связи с миллиардером и сенатором Сулейманом Керимовым.
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В 2020 году ряд изданий выпустил материалы, в которых актрису называли близкой знакомой бизнесмена и приписывали артистке владение элитной недвижимостью, включая особняк в Серебряном Бору стоимостью около 5,5 млрд рублей. Также в публикациях упоминаются квартира площадью более 200 квадратных метров на Ленинском проспекте и автомобиль Tesla Model X. Официальных подтверждений или опровержений этой информации со стороны самой актрисы не поступало. Отдельного внимания заслуживает высказывание кинодивы о роли женщины в отношениях, которое Петренко сделала в одном из интервью ещё несколько лет назад.

Марина Петренко (Фото: кадр из фильма «Зло»)
«Всё зависит от женщины. Мужчины, по сути, существа примитивные, их главная функция — обеспечивать семью, зарабатывать деньги. А девушка должна быть гибкой и понимать, что и когда нужно её любимому. Иногда требуется просто дать человеку выговориться. Пусть звучит трёхчасовой монолог, нужно позволить высказаться по полной. Если ты ему этого не обеспечишь, найдётся кто-то другой. И когда чувствуешь, что у парня подъём и прилив страсти, нельзя отказывать… Он в первый раз, второй, третий не встретит взаимности с твоей стороны. А потом уйдёт к той, что посговорчивее будет», — приводит слова знаменитости «КП».
Марина Петренко по-прежнему много снимается и занимается продюсированием.

«У меня уже несколько лет такой период жизни, когда я пытаюсь балансировать во всех сферах. И при этом подходить к каждой из них творчески. Даже если дело касается бизнеса. И стараться делать так, чтобы всё в жизни было в радость… Когда мне в руки попадает сценарий, я прикидываю, готова ли я тратить большой отрезок жизни на эту историю», — цитирует звезду издание.
Арсений Орлов

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