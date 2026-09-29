«Мужчине нельзя отказывать»: особняк за 5,5 млрд в подарок от женатого и связь с коллекционером из Петербурга. Что скрывает звезда «Оттепели» Марина Петренко

29 сентября 2026, 17:51

Марина Петренко (Фото: кадр из фильма «Квест»)

В 14 лет юная крымчанка пришла на кастинг, где ей поставили условие. Она не послушалась — и всё равно получила роль. Сегодня Марина Петренко — звезда «Берлинской жары» и «На игре», которая ради достоверности образа освоила азбуку Морзе и экстремальное вождение. А в прессе имя актрисы связывают с женатым миллиардером и дворцом за 5,5 миллиарда рублей. Что стоит за этими слухами и почему артистка предпочитает их не комментировать, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Какое условие поставили юной актрисе на кастинге? Зачем для одной роли ей понадобился коллекционер из Петербурга? Что известно о личной жизни звезды «Оттепели»?

Какое условие поставили юной актрисе на кастинге?



Марина Петренко (Фото: кадр из фильма «Как приручить лису»)

Зачем для одной роли ей понадобился коллекционер из Петербурга?



Марина Петренко (Фото: кадр из фильма «На игре»)

«У меня был потрясающий человек в Петербурге, который занимается реставрацией вот этих всех аппаратов, он их собирает, он коллекционер. Я ездила к нему. И знаете, как жонглёры: они должны жонглировать и параллельно могут ругаться, влюбляться, решать свои вопросы. То есть здесь нужно было довести до автоматизма какие-то вещи, чтобы в кадре это не мешало, чтобы можно было отбивать морзянку и дальше жить свою жизнь», — отметила кинодива в эфире программы «Доброе утро».

Что известно о личной жизни звезды «Оттепели»?

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Марина Петренко (Фото: кадр из фильма «Зло»)

«Всё зависит от женщины. Мужчины, по сути, существа примитивные, их главная функция — обеспечивать семью, зарабатывать деньги. А девушка должна быть гибкой и понимать, что и когда нужно её любимому. Иногда требуется просто дать человеку выговориться. Пусть звучит трёхчасовой монолог, нужно позволить высказаться по полной. Если ты ему этого не обеспечишь, найдётся кто-то другой. И когда чувствуешь, что у парня подъём и прилив страсти, нельзя отказывать… Он в первый раз, второй, третий не встретит взаимности с твоей стороны. А потом уйдёт к той, что посговорчивее будет», — приводит слова знаменитости «КП».

«У меня уже несколько лет такой период жизни, когда я пытаюсь балансировать во всех сферах. И при этом подходить к каждой из них творчески. Даже если дело касается бизнеса. И стараться делать так, чтобы всё в жизни было в радость… Когда мне в руки попадает сценарий, я прикидываю, готова ли я тратить большой отрезок жизни на эту историю», — цитирует звезду издание.