Слава кардинально сменила имидж после расставания
Певица Слава решилась на радикальные перемены во внешности. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
После расставания с бизнесменом Анатолием Данилицким артистка отказалась от привычных длинных волос и сделала короткую стрижку пикси с выбритыми висками.
Новый образ она дополнила дорогими аксессуарами. На свежих фото певица продемонстрировала серьги стоимостью около 55 тысяч рублей, а также роскошные часы, цена которых достигает примерно 5,4 миллиона рублей.
Интересно, что изначальная стоимость такой модели часов была значительно выше — около 40 миллионов рублей. Таким образом артистка решила не только обновить имидж, но и подчеркнуть его эффектными украшениями.
