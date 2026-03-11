Достижения.рф

Слава кардинально сменила имидж после расставания

Певица Слава показала новую стрижку и украшения за миллионы
Слава (Фото: Telegram / @nastya_slavaa)

Певица Слава решилась на радикальные перемены во внешности. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».



После расставания с бизнесменом Анатолием Данилицким артистка отказалась от привычных длинных волос и сделала короткую стрижку пикси с выбритыми висками.

Новый образ она дополнила дорогими аксессуарами. На свежих фото певица продемонстрировала серьги стоимостью около 55 тысяч рублей, а также роскошные часы, цена которых достигает примерно 5,4 миллиона рублей.

Интересно, что изначальная стоимость такой модели часов была значительно выше — около 40 миллионов рублей. Таким образом артистка решила не только обновить имидж, но и подчеркнуть его эффектными украшениями.

Софья Метелева

