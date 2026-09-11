Слава заявила, что не планирует ограничивать себя в алкоголе

11 сентября 2026, 09:40

Певица Слава (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Слава сообщила, что завершила курс антидепрессантов и чувствует себя лучше. Артистка намерена продолжать выступать, отдыхать, встречаться с друзьями и употреблять алкоголь, не реагируя на осуждение в соцсетях. Об этом певица рассказала в личном блоге.