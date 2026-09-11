Слава заявила, что не планирует ограничивать себя в алкоголе
Певица Слава сообщила, что завершила курс антидепрессантов и чувствует себя лучше. Артистка намерена продолжать выступать, отдыхать, встречаться с друзьями и употреблять алкоголь, не реагируя на осуждение в соцсетях. Об этом певица рассказала в личном блоге.
Исполнительница подчеркнула, что уделила внимание психологическому состоянию и теперь хочет жить так, как считает нужным. По ее словам, чужие замечания о возрасте, профессии или образе жизни не заставят ее менять планы. Слава обратилась к критикам с просьбой не завидовать ее настрою и не пытаться диктовать ей правила.
Псевдоним «Слава» появился благодаря Анатолию Данилицкому, который стал ее партнером по жизни и спонсором. Несмотря на огромную разницу в возрасте — 28 лет, влюбленным было весьма весело друг с другом. Его зацепила непосредственность Анастасии, исполнительница же наконец-то обрела стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
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