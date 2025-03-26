«Зачем там такая шваль?»: Вика Цыганова выступила против отправки Ефремова с концертами в зону СВО

Михаил Ефремов (Фото: ВКонтакте: @mihailefremov)
Певица и общественный деятель Вика Цыганова подвергла резкой критике идею отправки Михаила Ефремова с концертами в зону спецоперации в качестве искупления вины. По её мнению, освобождающемуся по УДО в апреле актёру нечего делать на СВО.
В разговоре с изданием aif.ru артистка высказалась вполне определённо: бойцам на передовой такие выступления не нужны, как и подобные «покаяния», в которые она лично нисколько не верит.
Она напомнила, что каждый поступок должен идти «от души и от сердца», а не быть навязанным. Она считает, что, если Ефремов действительно хочет искупить вину, то ему следует сделать это в тюрьме, а не на спецоперации.
Тем не менее, она отметила, что Михаил Ефремов уже достаточно наказал себя тем, что совершил, потому что жить с таким грузом тяжело и страшно. Вика Цыганова вспомнила и великого отца Михаила, знаменитого актёра и режиссёра Олега Ефремова. По её мнению, тому было бы стыдно смотреть в глаза людям после таких поступков сына.
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«Зачем на СВО посылать таких людей? Там сражаются настоящие герои, а они не нуждаются в таких поздравлениях, таких песнях и таких сомнительных людях», — заявила Цыганова.
Она напомнила, что каждый поступок должен идти «от души и от сердца», а не быть навязанным. Она считает, что, если Ефремов действительно хочет искупить вину, то ему следует сделать это в тюрьме, а не на спецоперации.
«Я общаюсь с ребятами с передовой, они говорят: зачем нам на СВО какая-то шваль? Там люди бьются за жизнь, за правду. А так он будет искупать вину? Пусть сидит в тюрьме и там искупает», — пояснила певица.
Тем не менее, она отметила, что Михаил Ефремов уже достаточно наказал себя тем, что совершил, потому что жить с таким грузом тяжело и страшно. Вика Цыганова вспомнила и великого отца Михаила, знаменитого актёра и режиссёра Олега Ефремова. По её мнению, тому было бы стыдно смотреть в глаза людям после таких поступков сына.
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Александр Бойцов