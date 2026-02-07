Похоронившая деда и «второго отца» Гребенщикова не может оформить наследство

07 февраля 2026, 03:15

Алиса Гребенщикова (Фото: Instagram* @alicegworld)

Актриса и телеведущая Алиса Гребенщикова столкнулась со сложностями при оформлении наследства после смерти двух близких родственников. Об пишет WomanHit со ссылкой на личный блог звезды.





Артистка потеряла дедушку по материнской линии в ноябре 2025 года, а в конце января 2026 года ушёл из жизни её отчим, Дмитрий Овечкин, которого она называла своим вторым отцом.



Сейчас Гребенщикова помогает своей матери, Наталье Козловской. Вместе они разыскивают бумаги, необходимые для прохождения юридических процедур. Однако процесс оказался непростым и долгим — Алиса до сих пор много чего не может отыскать.

«Уход близких родственников — это не только утрата, это еще и последующее вступление в наследство. (...) Мы с мамой заняты тем, что ищем все документы, которые понадобились для этих процедур. Маме придётся это делать дважды, потому что она потеряла и папу своего, и мужа», — пояснила звезда.