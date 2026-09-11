«Выкидываю»: Артемий Лебедев сравнил отношения с заветренной колбасой
Артемий Лебедев заявил, что не видит ничего плохого в расставании через СМС
Дизайнер Артемий Лебедев в шоу Карена Адамяна «50 вопросов» заявил, что не видит ничего плохого в расставании через СМС.
Блогер сравнил отношения, в которых угасли первые яркие эмоции, с заветренной колбасой, от которой не жалко избавиться.
«Бывают отношения, которые засыхают, как колбаса трёхмесячная на полке. Уже не будешь доедать, и уже не жалко. Отношения остались в прошлом, когда ты была вкусной, дорогой колбасой. А сейчас я тебя выкидываю без сожаления и совести», — сказал Артемий.Дизайнер считает нормальным прервать романтическую связь текстовым сообщением, без личной встречи. Лебедев отметил, что этот способ эффективен и не случайно распространён среди мужчин.
«Для мужчины это понятно, рационально, чётко зафиксировано и как бы меньше слёз», — объяснил он.Ранее Артемий Лебедев высказался о свадьбе SHAMAN. Дизайнер назвал мероприятие лучшим пиар-ходом за 20 лет.