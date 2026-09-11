«Выкидываю»: Артемий Лебедев сравнил отношения с заветренной колбасой

11 сентября 2026, 22:26

Артемий Лебедев заявил, что не видит ничего плохого в расставании через СМС

Артемий Лебедев (Фото: Instagram* @temalebedev)

Дизайнер Артемий Лебедев в шоу Карена Адамяна «50 вопросов» заявил, что не видит ничего плохого в расставании через СМС.





Блогер сравнил отношения, в которых угасли первые яркие эмоции, с заветренной колбасой, от которой не жалко избавиться.

«Бывают отношения, которые засыхают, как колбаса трёхмесячная на полке. Уже не будешь доедать, и уже не жалко. Отношения остались в прошлом, когда ты была вкусной, дорогой колбасой. А сейчас я тебя выкидываю без сожаления и совести», — сказал Артемий.

«Для мужчины это понятно, рационально, чётко зафиксировано и как бы меньше слёз», — объяснил он.