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«Слишком очевидно»: Куртукова высказалась о возможном дуэте с SHAMAN

Певица Татьяна Куртукова считает ненужной коллаборацию с SHAMAN
Ярослав Дронов (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

На фестивале «Белые ночи» певица Татьяна Куртукова прервала череду слухов о совместной работе с исполнителем Ярославом Дроновым (SHAMAN). Об этом стало известно 10 июля.



Вопреки ожиданиям поклонников, артистка исключила как творческий тандем, так и какие-либо личные отношения с коллегой. Ее цитирует телеграм-канал «Звездач».

«Он настолько в своем амплуа самобытен, что нам и не нужно с ним вместе коллаборировать», — произнесла Куртукова.

Отвечая на вопрос о возможности «фиктивного романа», Татьяна подчеркнула, что она замужем. Звезда приобрела известность после хита «Матушка земля».
Никита Кротов

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