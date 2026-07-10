«Слишком очевидно»: Куртукова высказалась о возможном дуэте с SHAMAN

10 июля 2026, 17:36

Певица Татьяна Куртукова считает ненужной коллаборацию с SHAMAN

Ярослав Дронов (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

На фестивале «Белые ночи» певица Татьяна Куртукова прервала череду слухов о совместной работе с исполнителем Ярославом Дроновым (SHAMAN). Об этом стало известно 10 июля.





Вопреки ожиданиям поклонников, артистка исключила как творческий тандем, так и какие-либо личные отношения с коллегой. Ее цитирует телеграм-канал «Звездач».





«Он настолько в своем амплуа самобытен, что нам и не нужно с ним вместе коллаборировать», — произнесла Куртукова.