«Слишком очевидно»: Куртукова высказалась о возможном дуэте с SHAMAN
Певица Татьяна Куртукова считает ненужной коллаборацию с SHAMAN
На фестивале «Белые ночи» певица Татьяна Куртукова прервала череду слухов о совместной работе с исполнителем Ярославом Дроновым (SHAMAN). Об этом стало известно 10 июля.
Вопреки ожиданиям поклонников, артистка исключила как творческий тандем, так и какие-либо личные отношения с коллегой. Ее цитирует телеграм-канал «Звездач».
«Он настолько в своем амплуа самобытен, что нам и не нужно с ним вместе коллаборировать», — произнесла Куртукова.
Отвечая на вопрос о возможности «фиктивного романа», Татьяна подчеркнула, что она замужем. Звезда приобрела известность после хита «Матушка земля».