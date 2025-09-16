«Жуткое отребье»: Тамара Сёмина шокировала заявлением о жертвах харассмента

16 сентября 2025, 19:56

Тамара Сёмина позволила себе резкие высказывания в адрес жертв харассмента

Тамара Семина (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Актриса Тамара Сёмина высказала резкую критику в адрес жертв харассмента. Соответствующую публикацию разместило издание «Абзац».





Ранее певица Татьяна Буланова заявила, что актрисам и другим знаменитостям не стоит рассказывать о случаях домогательств на работе. По её мнению, девушки осознанно шли на такие отношения и могли отказаться от них.



Тамара Сёмина поддержала эту позицию. Она провела параллель между пострадавшими от харассмента и дамами легкого поведения.

«Это элементарная распущенность. Они привлекают к себе внимание, чтобы говорили о них как о жертвах. Это жуткое отребье, которое продвигается через постель. Она забеременеет — её пошлют далеко и надолго. Это неистребимое племя. Шляются от забора к забору», — заявила она.

