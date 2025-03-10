Сложные испытания и первая любовь: Как жизнь Гостюхина, звезды сериала «Дальнобойщики», была полна болезней, депрессии и лишений

Любовь спасла от смерти

Владимир Гостюхин родился 10 марта 1946 года в Свердловске, его принесли из роддома, закутав в отцовскую солдатскую шинель. В три года он сильно заболел, врачи не могли помочь. Отец увёз его в деревню к деду, где забота, любовь, парное молоко, мёд и берёзовый сок спасли мальчика.

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