Сложные испытания и первая любовь: Как жизнь Гостюхина, звезды сериала «Дальнобойщики», была полна болезней, депрессии и лишений

Владимир Гостюхин (Фото: РИА Новости/Василий Батанов)
Владимир Гостюхин, ставший известным благодаря роли Фёдора Ивановича в сериале «Дальнобойщики», отмечает 79-ю годовщину.
Его жизнь была полна испытаний: он мог погибнуть в детстве, попасть в колонию или спиться, но судьба сохранила его для счастья с четвёртой женой и для того, чтобы зрители увидели его талант в популярном сериале. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Парень стал заниматься спортом и физически окреп, но научился давать отпор обидчикам только в техникуме. После того как его избили на улице, он записался в секцию бокса, что помогло ему преодолеть свою нерешительность и завести новых друзей.
В другой раз, после жалобы пострадавших, Владимир оказался на грани колонии — ему грозило три года лишения свободы. Однако в какой-то момент, осознав, что его жизнь движется в неправильном направлении, он решил изменить свой путь. Он разорвал связи с друзьями, которые пытались его преследовать за «предательство», но вскоре оставили его в покое.
Владимир попробовал, но это ему не понравилось, и он перестал ходить на репетиции. Однако ему пригрозили лишением стипендии, и он, скрепя сердце, продолжил выходить на сцену. Постепенно он втянулся в процесс, начал получать удовольствие от нового для себя занятия и сыграл в нескольких спектаклях.
Спустя 20 лет Владимир Гостюхин, ставший известным актёром, решил встретиться со своей первой любовью Наташей. На встрече в кафе он увидел её изменившейся: располневшую и обычную женщину, замужнюю с тремя детьми, один из которых умер. Она рассказала о трудной жизни с пьющим мужем. Владимир пригласил её к себе, но Наташа отказалась. Они попрощались навсегда, но воспоминания о первой любви остались с ним на всю жизнь.
Однако жизнь была сложной: они жили в нищете, особенно после рождения дочери Ирины. Владимир долго не мог найти работу и даже думал о суициде, чувствуя, что жизнь не сложилась. Постепенно всё изменилось: его приняли в труппу театра, начались съёмки в кино и ему дали квартиру. Но с течением времени любовь между ним и Зинаидой угасла, и он всё больше отдалялся от дочери.
Их любовь не знает преград, разница в возрасте не мешает их счастью. Владимир с гордостью отмечает, что помог Алле раскрыть её талант, превратив её в настоящую актрису. В свою очередь, она привнесла в его жизнь новые краски, научив готовить изысканные блюда. Спустя два десятка лет совместной жизни, Гостюхин выглядит по-настоящему счастливым.
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Любовь спасла от смерти
Владимир Гостюхин родился 10 марта 1946 года в Свердловске, его принесли из роддома, закутав в отцовскую солдатскую шинель. В три года он сильно заболел, врачи не могли помочь. Отец увёз его в деревню к деду, где забота, любовь, парное молоко, мёд и берёзовый сок спасли мальчика.
Секция боксаЗастенчивый и нерешительный мальчик в детстве сталкивался с насмешками сверстников. Его поддерживала старшая сестра Марина, готовая заступиться.
Парень стал заниматься спортом и физически окреп, но научился давать отпор обидчикам только в техникуме. После того как его избили на улице, он записался в секцию бокса, что помогло ему преодолеть свою нерешительность и завести новых друзей.
Фото: iStock/Aramyan
Уличные бои «стенка на стенку»В те времена среди молодежи были популярны уличные бои «стенка на стенку». Гостюхин тоже принимал в них участие. К семнадцати годам у него уже было 28 задержаний милицией. Однажды он получил сильный удар бутылкой по голове, что привело к перелому черепа, ему пришлось долго лежать в больнице.
В другой раз, после жалобы пострадавших, Владимир оказался на грани колонии — ему грозило три года лишения свободы. Однако в какой-то момент, осознав, что его жизнь движется в неправильном направлении, он решил изменить свой путь. Он разорвал связи с друзьями, которые пытались его преследовать за «предательство», но вскоре оставили его в покое.
Главная рольОтец помог Владимиру восстановиться в техникуме, откуда его отчислили за драки на третьем курсе. В городе его уважали — он был фронтовиком с ранениями и наградами, работал директором деревообрабатывающей фабрики. Отец смог доказать в техникуме, что Володя действительно изменился. Ему поверили и даже предложили выступить на праздничном вечере. Его номер произвел хорошее впечатление на руководителя театрального кружка, который уговорил Гостюхина сыграть главную роль в студенческом спектакле.
Владимир попробовал, но это ему не понравилось, и он перестал ходить на репетиции. Однако ему пригрозили лишением стипендии, и он, скрепя сердце, продолжил выходить на сцену. Постепенно он втянулся в процесс, начал получать удовольствие от нового для себя занятия и сыграл в нескольких спектаклях.
Первая любовьНа танцах Владимир познакомился с Наташей, в которую влюбился. Девушка играла с его чувствами: то проявляла нежность, то отталкивала его. Узнав, что Наташа снова встречается с бывшим парнем, он стал свидетелем её трагедии — она забеременела после изнасилования. Владимир помог ей избавиться от беременности, и их роман возобновился. Однако вскоре Наташа снова решила расстаться, что стало для него последней каплей. Начав встречаться с другой девушкой, он столкнулся с преследованием Наташи, но не смог вернуться к ней.
Спустя 20 лет Владимир Гостюхин, ставший известным актёром, решил встретиться со своей первой любовью Наташей. На встрече в кафе он увидел её изменившейся: располневшую и обычную женщину, замужнюю с тремя детьми, один из которых умер. Она рассказала о трудной жизни с пьющим мужем. Владимир пригласил её к себе, но Наташа отказалась. Они попрощались навсегда, но воспоминания о первой любви остались с ним на всю жизнь.
Поступление в ГИТИС и смерть мамыВладимир Гостюхин с радостью поступил в ГИТИС, но спустя год, вернувшись на родину на каникулы, столкнулся с трагедией: его мама попала под машину и через неделю скончалась в больнице. Горе поглотило Владимира, и он не мог продолжать учёбу, погрузившись в депрессию и алкоголь. На съёмках он встретил Зинаиду, ассистента художника по костюмам, они поженились, хотя у Владимира уже был один развод, о котором он предпочитал не вспоминать.
Однако жизнь была сложной: они жили в нищете, особенно после рождения дочери Ирины. Владимир долго не мог найти работу и даже думал о суициде, чувствуя, что жизнь не сложилась. Постепенно всё изменилось: его приняли в труппу театра, начались съёмки в кино и ему дали квартиру. Но с течением времени любовь между ним и Зинаидой угасла, и он всё больше отдалялся от дочери.
Решил уйти от женыВо время съёмок очередного фильма Владимир Гостюхин встретил художника-гримёра Светлану и понял, что это любовь. Он решил уйти от жены Зинаиды и честно рассказал ей о своих чувствах. Их расставание затянулось на год. В конце концов, Владимир перебрался к Светлане в Минск, оставив Зинаиду и дочь. Однако отношения с бывшей женой наладились: он исправно платил алименты и даже пришёл на её вторую свадьбу, искренне желая ей счастья.
Фото: iStock/Marina Moskalyuk
Романы на сторонеВ браке со Светланой у Владимира родилась вторая дочь — Маргарита. Они прожили вместе 20 лет, но счастье длилось лишь в первые годы. Постепенно между супругами начала нарастать дистанция. Гостюхину не хватало тепла и заботы. Он надеялся, что Светлана будет приезжать к нему на съёмки и поддерживать его, но этого не происходило. В результате у артиста начались романы на стороне, и он искал в других женщинах то, чего не находил в семье. В итоге одна из этих женщин подарила ему дочь Александру.
Любовь, которая не знает преградВ возрасте 50 лет Владимир Гостюхин принял судьбоносное решение — покинуть семью, оставив Светлане и дочери Маргарите квартиру. К этому времени в его жизни произошли значительные перемены: он снова ощутил прилив чувств, встретив женщину, которую считает своей судьбой. Алла Пролич, на 20 лет младше Гостюхина, стала не только его партнером, но и вдохновением.
Их любовь не знает преград, разница в возрасте не мешает их счастью. Владимир с гордостью отмечает, что помог Алле раскрыть её талант, превратив её в настоящую актрису. В свою очередь, она привнесла в его жизнь новые краски, научив готовить изысканные блюда. Спустя два десятка лет совместной жизни, Гостюхин выглядит по-настоящему счастливым.
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Дарья Осипова