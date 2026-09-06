«Случайный человек»: Ирина Дубцова высказалась о воссоединении с бывшим

06 сентября 2026, 12:36

Ирина Дубцова опровергла слухи о воссоединении с Иваном Петренко

Ирина Дубцова (Фото: Instagram* @dubtsova_official)

44-летняя певица Ирина Дубцова прокомментировала слухи о возможном воссоединении с бизнесменом Иваном Петренко. В личном блоге она заявила, что не планирует возобновлять отношения с бывшим возлюбленным.





Поводом для пересудов стало совместное появление артистки и предпринимателя на частном мероприятии в Нижнем Новгороде.

«Это крупный корпоратив бьюти-гиганта, Иван там случайно, как и в моей жизни в принципе. Не выдумывайте», — пояснила Дубцова.