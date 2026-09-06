«Случайный человек»: Ирина Дубцова высказалась о воссоединении с бывшим
Ирина Дубцова опровергла слухи о воссоединении с Иваном Петренко
44-летняя певица Ирина Дубцова прокомментировала слухи о возможном воссоединении с бизнесменом Иваном Петренко. В личном блоге она заявила, что не планирует возобновлять отношения с бывшим возлюбленным.
Поводом для пересудов стало совместное появление артистки и предпринимателя на частном мероприятии в Нижнем Новгороде.
«Это крупный корпоратив бьюти-гиганта, Иван там случайно, как и в моей жизни в принципе. Не выдумывайте», — пояснила Дубцова.О романе пары заговорили летом 2025 года — влюбленные посещали светские мероприятия и много путешествовали. В начале этого года Петренко переехал к Дубцовой вместе с сыном Мироном и дочерью Софией от предыдущего брака. В мае появилась информация о расставании. Инсайдеры утверждали, что разрыв инициировала Ирина, уставшая от непростого нрава избранника.