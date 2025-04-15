Случайность или хайп? Водителем мопеда, который сбил Настасью Самбурскую, оказался известный певец

Настасья Самбурская (фото: Telegram @samburskayan)
Накануне в Сети распространилось видео, на котором Настасья Самбурская попадает под колёса мопеда на «зебре» в центре Москвы. Актриса отказалась от медицинской помощи и самостоятельно покинула место ДТП.
Несмотря на это, актриса всё же получила ушиб, поскольку после столкновения с мопедом ударилась о капот рядом стоящего автомобиля. Перепуганные очевидцы сразу же бросились к пострадавшим, а мимо, к счастью, проезжал наряд полиции.
Однако этим история на завершилась. В распоряжении «СтарХита» появились новые видео, на которых видно, как водитель мопеда тяжёло поднимается, снимает шлем и бежит извиняться перед Самбурской. Актриса в ответ начала его отталкивать и громко возмущаться. После этого виновник аварии повернулся и выяснилось, что это... Стас Костюшкин.
Теперь остаётся гадать, что же это было, – случайное совпадение или хайп перед новым совместным проектом? При этом ранее артисты не были замечены вместе, не создавали общих коллабораций и даже не участвовали в одних и тех же шоу.
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Однако этим история на завершилась. В распоряжении «СтарХита» появились новые видео, на которых видно, как водитель мопеда тяжёло поднимается, снимает шлем и бежит извиняться перед Самбурской. Актриса в ответ начала его отталкивать и громко возмущаться. После этого виновник аварии повернулся и выяснилось, что это... Стас Костюшкин.
Теперь остаётся гадать, что же это было, – случайное совпадение или хайп перед новым совместным проектом? При этом ранее артисты не были замечены вместе, не создавали общих коллабораций и даже не участвовали в одних и тех же шоу.
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Анастасия Чинкова