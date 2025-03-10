«Слухи о моей смерти преувеличены»: Евгений Петросян вышел на связь после госпитализации

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
79-летний юморист записал обращение по пути на концерт в Подмосковье. Евгений Петросян дал понять, что чувствует себя прекрасно, сообщил Телеграм-канал «Звездная пыль».
8 марта Петросяна госпитализировали в Боткинскую больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Журналисты говорили, что Евгений в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Жена артиста, Татьяна Брухунова, подтвердила госпитализацию супруга, но подчеркнула, что он не находится в реанимации.
Петросян выглядел бодрым и веселым, как будто и не находился в больнице совсем недавно.
Кстати, на этой неделе семья отпразднует важное событие — сыну Евгения Петросяна и Татьяны Вагану исполнится пять лет.
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«Слухи о моей смерти явно преувеличены. Вот сегодня 10 марта, я еду в Серпухов с большим концертом. Он будет идти часов пять. Это пробный концерт к новой съемке «Петросян-шоу». До скорых встреч!» — объяснил Евгений.
Петросян выглядел бодрым и веселым, как будто и не находился в больнице совсем недавно.
Кстати, на этой неделе семья отпразднует важное событие — сыну Евгения Петросяна и Татьяны Вагану исполнится пять лет.
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Ольга Енгалычева