«Не тема для трепа»: Шаляпин о расследовании убийства бабушки и тети
Прохор Шаляпин заявил, что не станет пиариться на теме убийства родственниц
Российский певец Прохор Шаляпин заявил, что не станет подробно комментировать расследование убийства бабушки и тети. Его слова передает NEWS.ru.
Артист объяснил, что трагедия 1996 года не должна быть поводом для пиара. Кроме того, он считает, что использовать такие события для саморекламы неприемлемо.
«Никаких комментариев в данном случае [по поводу возобновления уголовного дела об убийстве тети и бабушки] я давать не буду. Это не тема для трепа и пиара», — сказал Шаляпин в беседе с изданием.Ранее стало известно, что СК возобновил расследование уголовного дела об убийстве бабушки и тети певца. Глава СКР Александр Бастрыкин взял его под личный контроль. Преступление оставалось нераскрытым более двадцати лет.