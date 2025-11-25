«Не тема для трепа»: Шаляпин о расследовании убийства бабушки и тети

25 ноября 2025, 13:21

Прохор Шаляпин заявил, что не станет пиариться на теме убийства родственниц

Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм/aChaliapin)

Российский певец Прохор Шаляпин заявил, что не станет подробно комментировать расследование убийства бабушки и тети. Его слова передает NEWS.ru.





Артист объяснил, что трагедия 1996 года не должна быть поводом для пиара. Кроме того, он считает, что использовать такие события для саморекламы неприемлемо.

«Никаких комментариев в данном случае [по поводу возобновления уголовного дела об убийстве тети и бабушки] я давать не буду. Это не тема для трепа и пиара», — сказал Шаляпин в беседе с изданием.