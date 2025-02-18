Слухи о романе Раисы Максимовой и Олега Табакова опровергнуты

Раиса Максимова (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)
Недавние слухи о возможном романе между народными артистами Раисой Максимовой и Олегом Табаковым вызвали бурное обсуждение в сети. Поводом для сплетен стало внешнее сходство сыновей артистов — Алексея Максимова и Антона Табакова. Об этом пишут «Аргументы и Факты».
Однако родственница Максимовой, Елена Шойко, поспешила опровергнуть эти утверждения. По её словам, между Максимовой и Табаковым существовали исключительно дружеские отношения, которые сохранялись до конца их дней.
Оба актера родом из Саратова. Сыновья артистов были почти одного возраста, что, вероятно, способствовало возникновению слухов о возможной связи между их родителями. Однако, как пояснила родственница, близкая дружба между Максимовой и Табаковым объясняется их общими корнями, профессией и многолетним творческим сотрудничеством.
Шойко считает, что распространение подобных слухов является неуместным и вредит памяти заслуженных артистов, подрывая их репутацию необоснованными сплетнями.
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«У Раисы Викторовны и Олега Павловича были очень хорошие отношения. Она всегда вспоминала и рассказывала разные истории о нем с невероятным теплом. Они очень дружили. Какую-то ерунду придумали, что у них был роман», — отметила она.
Оба актера родом из Саратова. Сыновья артистов были почти одного возраста, что, вероятно, способствовало возникновению слухов о возможной связи между их родителями. Однако, как пояснила родственница, близкая дружба между Максимовой и Табаковым объясняется их общими корнями, профессией и многолетним творческим сотрудничеством.
Шойко считает, что распространение подобных слухов является неуместным и вредит памяти заслуженных артистов, подрывая их репутацию необоснованными сплетнями.
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Дарья Осипова