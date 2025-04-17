Слухи о романе с Павлом Волей и интрижка на съемках в Дубае: куда пропала Надя Сысоева из Comedy Woman и почему ее не зовут замуж

Надежда Сысоева (Фото: Instagram*inadenka)
Надежда Сысоева, известная зрителям как яркая и энергичная участница Comedy Woman, давно стала символом легкости, юмора и харизмы. На сцене она моментально вызывает улыбки и смех, но мало кто знает, что в молодости она вовсе не мечтала о карьере артистки. Как сложилась жизнь актрисы расскажет «Радио 1».
Биография и карьераРодилась Надежда в 1984 году в Красноярске, в семье врачей. Родители, по словам актрисы, не только лечили, но и обладали отличным чувством юмора, которое, возможно, и передалось дочери. С детства Надя тянулась к творчеству — участвовала в школьных спектаклях, театральных кружках, играла роли сказочных персонажей.
Тем не менее, поступила она на экономический факультет Сибирского университета цветных металлов и золота, несмотря на то, что финансовая сфера её совсем не привлекала. Учёбу окончила успешно, но именно в университете началась её творческая карьера — Надежда попала в команду КВН «Территория игры», с которой дошла до Премьер-лиги. Преподаватели замечали её актёрские способности и советовали поступать в театральный, но Сысоева решила остаться в КВН.
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Comedy WomanТалант и яркая подача на сцене привели Надежду в Comedy Woman. Принять участие в этом популярном шоу — большая удача, особенно с учётом высокой конкуренции. Однако первое время ей было непросто: зрители не сразу приняли её образ, критиковали в комментариях. Наде пришлось проявить выдержку и не реагировать на негатив. Со временем публика её полюбила, и Сысоева стала узнаваемой и любимой артисткой.
Фото: кадр из шоу «Comedy Woman»
Позже вместе с Екатериной Барановой и Марией Кравченко она создала музыкально-комедийный проект «Супермаркет любви», где в юмористической форме пародировались известные отечественные группы. Этот проект раскрыл Надежду как артистку с вокальными способностями.
Надя также попробовала себя в кино — она снималась в комедийных сериалах и фильмах, в том числе в популярном «Универе». Под псевдонимом «Надюля» она делала шаги в сольной музыкальной карьере.
Многочисленные романыЧто касается личной жизни, то она, несмотря на публичность артистки, складывалась непросто. В начале 2010-х ходили слухи о её романе с Павлом Волей, но сама Сысоева утверждала, что их связывала лишь дружба. Затем последовали отношения с музыкантом Романом Пан. Пара три года делилась моментами счастья в соцсетях, но внезапно рассталась. Надя позже объясняла, что причина — в её излишней открытости и «дурном глазе».
Позже у актрисы начался роман с продюсером Ильёй Бачуриным, но и этот союз продлился недолго. После расставания Надежда даже устроила себе фотосессию в свадебном платье, которое подарила себе сама. Она признается, что личная жизнь не складывается, а время идёт — за плечами уже четыре десятка.
На шоу «Выжить в Дубае» у неё завязались отношения с блогером Сашей Стоуном, который был младше её на 15 лет. Однако, как только проект завершился, роман тоже подошёл к концу.
Надежда Сысоева и Саша Стоун (Фото: кадр из шоу «Выжить в Дубае»)
Сегодня Надежда Сысоева по-прежнему остается одной из популярных персон на сцене юмора, сохраняет оптимизм и веру в личное счастье. Несмотря на критику за излишнюю худобу, она шутит в ответ, что «растолстела до 53 килограммов» и пора снова худеть — ведь фанаты её уже не узнают.
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Дарья Филинова