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Слухи о романе с Павлом Волей и интрижка на съемках в Дубае: куда пропала Надя Сысоева из Comedy Woman и почему ее не зовут замуж

Надежда Сысоева (Фото: Instagram*inadenka)

Надежда Сысоева (Фото: Instagram*inadenka)

Надежда Сысоева, известная зрителям как яркая и энергичная участница Comedy Woman, давно стала символом легкости, юмора и харизмы. На сцене она моментально вызывает улыбки и смех, но мало кто знает, что в молодости она вовсе не мечтала о карьере артистки. Как сложилась жизнь актрисы расскажет «Радио 1».

Биография и карьера

Родилась Надежда в 1984 году в Красноярске, в семье врачей. Родители, по словам актрисы, не только лечили, но и обладали отличным чувством юмора, которое, возможно, и передалось дочери. С детства Надя тянулась к творчеству — участвовала в школьных спектаклях, театральных кружках, играла роли сказочных персонажей.

Тем не менее, поступила она на экономический факультет Сибирского университета цветных металлов и золота, несмотря на то, что финансовая сфера её совсем не привлекала. Учёбу окончила успешно, но именно в университете началась её творческая карьера — Надежда попала в команду КВН «Территория игры», с которой дошла до Премьер-лиги. Преподаватели замечали её актёрские способности и советовали поступать в театральный, но Сысоева решила остаться в КВН.

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Comedy Woman

Талант и яркая подача на сцене привели Надежду в Comedy Woman. Принять участие в этом популярном шоу — большая удача, особенно с учётом высокой конкуренции. Однако первое время ей было непросто: зрители не сразу приняли её образ, критиковали в комментариях. Наде пришлось проявить выдержку и не реагировать на негатив. Со временем публика её полюбила, и Сысоева стала узнаваемой и любимой артисткой.

Фото: кадр из шоу «Comedy Woman»

Позже вместе с Екатериной Барановой и Марией Кравченко она создала музыкально-комедийный проект «Супермаркет любви», где в юмористической форме пародировались известные отечественные группы. Этот проект раскрыл Надежду как артистку с вокальными способностями.

Надя также попробовала себя в кино — она снималась в комедийных сериалах и фильмах, в том числе в популярном «Универе». Под псевдонимом «Надюля» она делала шаги в сольной музыкальной карьере.

Многочисленные романы

Что касается личной жизни, то она, несмотря на публичность артистки, складывалась непросто. В начале 2010-х ходили слухи о её романе с Павлом Волей, но сама Сысоева утверждала, что их связывала лишь дружба. Затем последовали отношения с музыкантом Романом Пан. Пара три года делилась моментами счастья в соцсетях, но внезапно рассталась. Надя позже объясняла, что причина — в её излишней открытости и «дурном глазе».

Позже у актрисы начался роман с продюсером Ильёй Бачуриным, но и этот союз продлился недолго. После расставания Надежда даже устроила себе фотосессию в свадебном платье, которое подарила себе сама. Она признается, что личная жизнь не складывается, а время идёт — за плечами уже четыре десятка.

На шоу «Выжить в Дубае» у неё завязались отношения с блогером Сашей Стоуном, который был младше её на 15 лет. Однако, как только проект завершился, роман тоже подошёл к концу.

Надежда Сысоева и Саша Стоун (Фото: кадр из шоу «Выжить в Дубае»)

Сегодня Надежда Сысоева по-прежнему остается одной из популярных персон на сцене юмора, сохраняет оптимизм и веру в личное счастье. Несмотря на критику за излишнюю худобу, она шутит в ответ, что «растолстела до 53 килограммов» и пора снова худеть — ведь фанаты её уже не узнают.

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«Не хватает с унитаза»: Бузову раскритиковали за новое фото в купальнике
Бузову раскритиковали за новое фото в купальнике
17 апреля 2025, 15:08

Ольга Бузова (Фото: Instagram*/buzova86)

На телеведущую Ольгу Бузову накинулись хейтеры в соцсетях, девушка опубликовала новое фото в купальнике на пляже.
«Один пляжный день в картинках», - подписала снимок знаменитость, добавив смайлик с пальмой.

Фото: Instagram*/buzova86

Часть пользователей отметили сногсшибательную фигуру теледивы, заявив, что она «сочная красотка», но нашлись и те, кто считает иначе.

«Только у Бузовой вся жизнь на всеобщее обсуждение, зачем ей это надо. Только лишь не хватает с унитаза. Пора быть поскромнее»; «Она просто поправилась. Оля не родит в ближайшее время», — написали юзеры.

Стоит отметить, что положительных комментариев все-таки больше, аудитория Бузовой радуется ее отдыху.

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Малахов показал неузнаваемую актрису фильма «Обыкновенное чудо»
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
17 апреля 2025, 14:45

Екатерина Васильева (Фото: кадр из фильма «Обыкновенное чудо» Кино-Театр.Ру)

Звезда советского кинематографа Екатерина Васильева, известная по киноленте «Обыкновенное чудо», уже как много лет стала монахиней, отказавшись от мирской суеты. Многие удивились этой перемене. Некогда популярная артистка с десятками ролей служит Богу в монастыре.
Недавно с Васильевой пообщался телеведущий Андрей Малахов. Женщина с момента пострига сгорбилась, осунулась и ходит с палочкой. Она рассказала журналисту о своем сыне Дмитрии Рощине. Когда-то он встречался с Еленой Кориковой, у пары есть общий ребенок, но Васильева не разрешила Дмитрию жениться на возлюбленной. Позже мужчина женился на другой, став отцом восьмерых детей. Сегодня Дмитрий Рощин — протоиерей и настоятель храма Святителя Николая на Трех Горах.

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Сыновья — полные противоположности с детства: какие отношения у Сергея Соседова с его старшим братом

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«Саша помогла мне»: Кирилл Сафонов публично обратился к вернувшейся в Россию жене
Кирилл Сафонов поблагодарил супругу Сашу Савельеву
17 апреля 2025, 14:19

Александра (Саша) Савельева (Фото: Телеграм @alexandrinsave)

Кирилл Сафонов выразил слова благодарности своей супруге Саше Савельевой. Бывшая певица поп-группы «Фабрика» на прошлой неделе в очередной раз вернулась в Москву из Израиля.

51-летний актер последние три года не был в России, находясь в эмиграции в Израиле.

Савельева после приезда в Москву успела посетить премию «VOICE: Главные лица». Артистка в личном блоге прокомментировала мероприятие словами: «Феерично и энергично! Вечер был очень красивый».

Сафонов в своем сообщении отметил, что он многим обязан своей жене.

«Саша помогла мне пройти и огонь, и воду, и медные трубы. То, что я до сих пор жив и здоров, и стою перед вами на этой сцене — это целиком и полностью её заслуга», — написал Кирилл в соцсети.
Пара поженилась в 2010 году. В 2019 у них родился сын, который получил имя Леон. Савельева и Сафонов переехали в Израиль 15 лет назад.

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Сыновья — полные противоположности с детства: какие отношения у Сергея Соседова с его старшим братом
17 апреля 2025, 14:16

Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)

Мнения о Сергее Соседове изначально были неоднозначными: многие не воспринимали его всерьёз, артистам не нравились его критические замечания, а зрителям — его эксцентричные манеры. Однако со временем Соседов занял своё место на телевидении. Будущий шоумен вырос в обычной советской семье. Известно, что у него есть старший брат, отношения с которым не ладились с самого детства. Удалось ли кровным родственникам наладить связь сейчас, расскажет «Радио 1».

Детство Сергея Соседова

Сергей Соседов вырос в обычной советской семье. Его отец работал в управлении метрополитена, а мама была инженером на заводе. У Сергея есть старший брат Владимир, который старше его на восемь лет. Разница в возрасте повлияла на характер их общения: они были совсем разными по темпераменту и интересам.

Владимир рос активным и подвижным мальчиком — много времени проводил на улице, увлекался спортом, играл в подвижные игры с друзьями. Сергей, напротив, с ранних лет тянулся к искусству: он много читал, ходил в музыкальную школу, учился прилежно. Родители понимали, что сыновья — полные противоположности, и это отражалось на их отношениях: общались они мало, а иногда даже ссорились.

Отношения с братом

Позже Соседов признавался, что характер взаимоотношений с братом во многом был определён именно в детстве. С возрастом они стали еще дальше друг от друга: Сергей поступил на журфак МГУ, а Владимир выбрал инженерную профессию, как их мама. В студенческие годы Владимир встретил свою будущую жену Елену, с которой прожил в браке более сорока лет. У них двое детей — сын Алексей и дочь Наталья.

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)
Сергей долго не мог понять выбор брата и его стремление к семейной жизни. Сам он остался холостяком, живёт с матерью и считает себя человеком другого склада. Он признавался, что только спустя годы принял тот факт, что изменить другого человека невозможно, и каждый идёт своим путём.

Несмотря на разницу во взглядах, Сергей всегда был готов поддержать брата и помогал ему. Он нянчился с племянниками, к которым искренне привязался. У него нет своих детей, поэтому Алексей и Наталья стали для него особенно близкими. Хотя родственники видятся нечасто, они поддерживают тёплые отношения. Сергей охотно помогает семье, например, присматривает за собакой Натальи, когда она уезжает.

Семья Соседова не связана с шоу-бизнесом и предпочитает оставаться вне поля зрения прессы. Однако иногда они откликаются на интерес журналистов и делятся воспоминаниями о Сергее.

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Жена солиста «Руки Вверх!» показала редкий снимок мужа с годовалым сыном
17 апреля 2025, 14:07

Сергей Жуков (РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Жена лидера группы «Руки Вверх» Сергея Жукова Регина Бурд показала в соцсетях фотографию мужа с младшим сыном. Бывшая солистка «Сливок» продемонстрировала, как Жуков нянчился с малышом Эваном в самолете.
Пара воспитывает четырех общих детей: 10-летнего Мирона, 14-летнего Энджела, 16-летнюю Нику и годовалого Эвана.

Фото: Instagram*/burdregina

Бурд и Жуков познакомились на совместных гастролях в Армении. По словам исполнителя песни «Крошка моя», девушка вела себя скромно, и он сразу же обратил на нее внимание. Регина тогда не оставила номера, не разрешила проводить себя до дома и отказалась от свидания с кумиром миллионов девушек. Музыкант ухаживал за избранницей десять месяцев и добился-таки первого поцелуя. У Сергея Жукова есть дочь Александра от первого брака.

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