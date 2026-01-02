Валя Карнавал намекнула, что следит за слухами о своём бойфренде

02 января 2026, 19:42

Валя Карнавал призналась, что читает все комментарии в Сети

Валя Карнавал (Фото: Instagram* / @karna.val)

Популярная блогерша Валя Карнавал в очередной раз порадовала подписчиков искренним признанием. Об этом сообщает XONEWS.





На одной из недавних публикаций она ответила подписчице, которая поинтересовалась, читает ли звезда комментарии о своём молодом человеке.





«Автор читает все комментарии, к сожалению или к счастью», — написала Карнавал.