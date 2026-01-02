Достижения.рф

Валя Карнавал намекнула, что следит за слухами о своём бойфренде

Валя Карнавал призналась, что читает все комментарии в Сети
Валя Карнавал (Фото: Instagram* / @karna.val)

Популярная блогерша Валя Карнавал в очередной раз порадовала подписчиков искренним признанием. Об этом сообщает XONEWS.



На одной из недавних публикаций она ответила подписчице, которая поинтересовалась, читает ли звезда комментарии о своём молодом человеке.

«Автор читает все комментарии, к сожалению или к счастью», — написала Карнавал.
Тем самым она дала понять, что внимательна к слухам и обсуждениям своей личной жизни в сети.

Ранее бывшего девушка нынешнего бойфренда Вали Карнавал Аргишти Эвояна выступила с жёсткими обвинениями в его адрес. Юлия Дорофеева заявила в соцсетях, что состояла с ним в крайне токсичных отношениях, сопровождавшихся абьюзом, угрозами и тотальным контролем.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0