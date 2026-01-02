Валя Карнавал намекнула, что следит за слухами о своём бойфренде
Валя Карнавал призналась, что читает все комментарии в Сети
Популярная блогерша Валя Карнавал в очередной раз порадовала подписчиков искренним признанием. Об этом сообщает XONEWS.
На одной из недавних публикаций она ответила подписчице, которая поинтересовалась, читает ли звезда комментарии о своём молодом человеке.
«Автор читает все комментарии, к сожалению или к счастью», — написала Карнавал.Тем самым она дала понять, что внимательна к слухам и обсуждениям своей личной жизни в сети.
Ранее бывшего девушка нынешнего бойфренда Вали Карнавал Аргишти Эвояна выступила с жёсткими обвинениями в его адрес. Юлия Дорофеева заявила в соцсетях, что состояла с ним в крайне токсичных отношениях, сопровождавшихся абьюзом, угрозами и тотальным контролем.