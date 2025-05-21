Служил в спецназе, потратил 500 тысяч на свадьбу и стал секс-символом: где сейчас Александр (Рэмбо) Пушков из «Черного списка»

Александр «Рэмбо» Пушков (фото: Instagram* / rembochef)
Александр Пушков — имя, хорошо известное любителям кулинарных телешоу. Он стал победителем четвертого сезона проекта «Адская кухня» и с тех пор регулярно появляется на экранах, демонстрируя не только поварское мастерство, но и харизму.
Однако путь к славе не был прямым: сначала он мечтал о карьере военного, а в итоге обрел свое призвание в гастрономии. О личной жизни повара и его карьерном пути, расскажет «Радио 1».
Александр Пушков родился 30 июня 1992 года в поселке Донской, расположенном недалеко от Новочеркасска в Ростовской области. Воспитанием мальчика в основном занимались бабушка с дедушкой — мама была занята бизнесом.
После школы Александр поступил в строительный колледж, где изучал проектирование поездов, а затем получил второе образование по направлению «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Однако по специальности так и не работал. С юности Пушков мечтал о службе в армии и даже отслужил в спецназе.
Некоторое время он работал в частной фирме, но попал под сокращение, после чего начал искать новые горизонты — судьба привела его в ресторанный бизнес.
Свою первую работу в общепите Александр начал с позиции официанта. Он трудился в Краснодаре, затем перебрался в Ростов-на-Дону. Несмотря на то, что сам не планировал становиться поваром, наблюдение за кухней пробудило в нем интерес к гастрономии. Он вспоминал бабушкины рецепты и начал понемногу экспериментировать.
Когда ему предложили должность администратора, Пушков настоял на стажировке у шеф-повара. Это вызвало удивление у коллег, но именно этот шаг стал поворотным в его судьбе. Вскоре он перешел в другое заведение, уже в роли су-шефа, и принял участие в конкурсе «Шеф а-ля рус».
Первое знакомство с телепроектом «Адская кухня» произошло через друга, Владимира Бектемирова — финалиста первого сезона, которому Александр помогал на этапе кастинга. Тогда Пушков еще сомневался, стоит ли самому участвовать, и решился подать заявку только к четвертому сезону. В проекте он получил прозвище Рэмбо за характер и выдержку, а напряженные съемки сравнивал с несколькими годами жизни.
После победы в «Адской кухне» Пушков переехал в Краснодар, где устроился работать в ресторан Dom de Marque. В 2022 году на канале «Пятница!» стартовало шоу «Адский шеф», где Пушков стал соведущим. В новом формате повара готовили в экстремальных условиях — на необитаемом острове. С тех пор Александр участвовал в каждом сезоне проекта.
В 2023 году он присоединился к ютьюб-шоу «3 уровня шефов», где представлял категорию «профессионалов». Он также продолжил участие в новых сезонах «Адской кухни», включая съемки в образе викинга.
С 2024 года Александр стал лицом программы «Черный список. На кухне», где он инспектирует рестораны по всей России. Он оценивает уровень сервиса, чистоту, вкус блюд и выносит профессиональный вердикт. Успешные повара получают награды, а нарушители — попадают в «черный список».
В том же году Пушков стал ведущим программы «Гастротур». Он отправился по регионам России, чтобы исследовать местную кухню — от Калининграда до Алтая.
В 2025 году стартовало новое социальное шоу «Молодые ножи. Новая кровь», в котором участвуют подростки с трудной судьбой. Пушков снова работает под наставничеством Ивлева. Цель шоу — дать шанс участникам попасть в мишленовский ресторан.
После победы в «Адской кухне» Александр женился на своей давней возлюбленной Анастасии — половину выигрыша он потратил на свадьбу. Сейчас все свободное время он проводит с супругой и сыном Русланом, родившимся летом 2022 года.
Пушков любит читать зарубежную классику, смотреть фильмы, кататься на велосипеде и гулять с собакой. В соцсетях он активно делится фото и видео с семьей, демонстрируя теплые и романтичные отношения с женой.
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Детство и юность: армейские мечты и техническое образование Пушкова
Александр Пушков родился 30 июня 1992 года в поселке Донской, расположенном недалеко от Новочеркасска в Ростовской области. Воспитанием мальчика в основном занимались бабушка с дедушкой — мама была занята бизнесом.
После школы Александр поступил в строительный колледж, где изучал проектирование поездов, а затем получил второе образование по направлению «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Однако по специальности так и не работал. С юности Пушков мечтал о службе в армии и даже отслужил в спецназе.
Некоторое время он работал в частной фирме, но попал под сокращение, после чего начал искать новые горизонты — судьба привела его в ресторанный бизнес.
Александр «Рэмбо» Пушков (фото: Instagram* / rembochef)
Начало карьеры Александра Пушкова: от официанта до су-шефа
Свою первую работу в общепите Александр начал с позиции официанта. Он трудился в Краснодаре, затем перебрался в Ростов-на-Дону. Несмотря на то, что сам не планировал становиться поваром, наблюдение за кухней пробудило в нем интерес к гастрономии. Он вспоминал бабушкины рецепты и начал понемногу экспериментировать.
Когда ему предложили должность администратора, Пушков настоял на стажировке у шеф-повара. Это вызвало удивление у коллег, но именно этот шаг стал поворотным в его судьбе. Вскоре он перешел в другое заведение, уже в роли су-шефа, и принял участие в конкурсе «Шеф а-ля рус».
Триумф Рэмбо на телевидении: победа в «Адской кухне» и карьера на экране
Первое знакомство с телепроектом «Адская кухня» произошло через друга, Владимира Бектемирова — финалиста первого сезона, которому Александр помогал на этапе кастинга. Тогда Пушков еще сомневался, стоит ли самому участвовать, и решился подать заявку только к четвертому сезону. В проекте он получил прозвище Рэмбо за характер и выдержку, а напряженные съемки сравнивал с несколькими годами жизни.
Александр «Рэмбо» Пушков (фото: Instagram* / rembochef)
В финале он стал победителем и получил сертификат на миллион рублей. Участие в шоу открыло новые возможности — предложения работы, рост популярности и новые профессиональные горизонты. Наставником Пушкова стал Константин Ивлев, которого он называл справедливым и строгим учителем.
Новые проекты Пушкова: от «Адского шефа» до «Черного списка»
После победы в «Адской кухне» Пушков переехал в Краснодар, где устроился работать в ресторан Dom de Marque. В 2022 году на канале «Пятница!» стартовало шоу «Адский шеф», где Пушков стал соведущим. В новом формате повара готовили в экстремальных условиях — на необитаемом острове. С тех пор Александр участвовал в каждом сезоне проекта.
В 2023 году он присоединился к ютьюб-шоу «3 уровня шефов», где представлял категорию «профессионалов». Он также продолжил участие в новых сезонах «Адской кухни», включая съемки в образе викинга.
2024 и 2025 годы: расширение горизонтов
С 2024 года Александр стал лицом программы «Черный список. На кухне», где он инспектирует рестораны по всей России. Он оценивает уровень сервиса, чистоту, вкус блюд и выносит профессиональный вердикт. Успешные повара получают награды, а нарушители — попадают в «черный список».
Александр «Рэмбо» Пушков, Константин Ивлев и Илья Захаров (фото: Instagram* / rembochef)
В том же году Пушков стал ведущим программы «Гастротур». Он отправился по регионам России, чтобы исследовать местную кухню — от Калининграда до Алтая.
В 2025 году стартовало новое социальное шоу «Молодые ножи. Новая кровь», в котором участвуют подростки с трудной судьбой. Пушков снова работает под наставничеством Ивлева. Цель шоу — дать шанс участникам попасть в мишленовский ресторан.
Личная жизнь Александра Пушкова: любовь, семья и хобби
После победы в «Адской кухне» Александр женился на своей давней возлюбленной Анастасии — половину выигрыша он потратил на свадьбу. Сейчас все свободное время он проводит с супругой и сыном Русланом, родившимся летом 2022 года.
Пушков любит читать зарубежную классику, смотреть фильмы, кататься на велосипеде и гулять с собакой. В соцсетях он активно делится фото и видео с семьей, демонстрируя теплые и романтичные отношения с женой.
Александр «Рэмбо» Пушков с женой и сыном (фото: Instagram* / rembochef)
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова