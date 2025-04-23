«Ух, какие классные»: Алла Пугачёва не сдержала эмоций, увидев ролик Ивана Урганта

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе (Фото: Instagram*, @urgantcom)
Певица Алла Пугачёва обратила внимание на свежую публикацию ведущего Ивана Урганта в соцсетях. На размещённом видео артист позировал с женой Натальей Кикнадзе на озере Севан в Армении.
«Наташа, Иван и Севан», — подписал Ургант ролик.Пользователи соцсетей и подписчики Ивана оставили многочисленные комментарии под видео.
«Невероятно красиво», «Красивая гармоничная пара», «Идеально», «Чудесные», «Искреннее проявление любви», — написали комментаторы.Пугачёва не прошла мимо публикации и эмоционально обратилась к супругам.
«Ух, какие классные», — прокомментировала певица.Недавно Иван Ургант отметил свой 47-й день рождения отметил в Израиле. В свой праздник он давал концерт в Хайфе и исполнил песню Раймонда Паулса «Миллион алых роз», посвятив её Алле Пугачёвой. Таким образом он поздравил Примадонну с днём рождения.
Читайте также:
«Предатель России»: Виталий Бородин раскритиковал Ивана Урганта, исполнившего гимн Израиля
«Жалкое зрелище»: Яна Поплавская не оценила песню Урганта и его чувство юмора
«Есть предатели, а есть люди, преданные Родине»: Цыганова потребовала признать Урганта иноагентом
* запрещён в РФ.
Анастасия Чубина