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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Дочь-самоубийца, конфликты в семье, четыре брака и азартные игры: как сейчас живёт ведущий программы «Времечко» Лев Новожёнов?

Дочь-самоубийца, конфликты в семье, четыре брака и азартные игры: как сейчас живёт ведущий программы «Времечко» Лев Новожёнов?

Лев Новожёнов (Фото: ВКонтакте @id386188225)

Лев Новожёнов (Фото: ВКонтакте @id386188225)

Лев Новожёнов, известный ведущий программы «Времечко», пережил множество испытаний в жизни, включая потерю дочери и разлуку с сыном. После бурной молодости, связанной с алкоголем и азартными играми, он нашёл спокойствие и счастье в отношениях с женщиной, с которой провёл более сорока лет.
На данный момент Лев Новожёнов живёт вдали от публичной жизни, наслаждаясь тихими днями и воспоминаниями о своём ярком прошлом. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Постоянные конфликты

Лев Новожёнов родился в еврейской семье в Москве, но его детство было омрачено постоянными семейными конфликтами. Родители часто расставались, мальчик находил утешение у бабушки и дедушки. После переезда в Брянск, где отец столкнулся с трудностями трудоустройства, мать, художник-график, неожиданно покинула семью. Лев пережил жизнь в новых семьях обоих родителей, что оставило в его душе множество вопросов и волнений. Несмотря на сложности, родители всегда любили сына и стремились обеспечить ему лучшее.

Работа на заводе

В 14 лет Лев Новожёнов удивил свою семью решением перейти в вечернюю школу и устроиться на завод. Родные, конечно, были против такого радикального шага, но убедить юного бунтаря остаться в обычной школе им не удалось. Он поступил на электромеханический завод и испытывал искреннюю гордость, когда на свою первую зарплату угостил всю бригаду шашлыками в знаменитом парке Горького.

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Редакторское отделение

Он окончил Школу рабочей молодежи, хотя часто пропускал занятия ради свиданий. После отчисления с исторического факультета педагогического института за неуспеваемость, он работал на строительстве Ачинского глинозёмного комбината, но вернулся в Москву через полгода. Вскоре он поступил на редакторское отделение полиграфического института, который окончил в 1974 году. Уже в студенческие годы начал публиковать юмористические произведения в известных изданиях, таких как «Юность» и «Литературная газета».

Слава и любовь зрителей

Первая половина творческого пути Льва Новожёнова была связана с печатным словом, где он работал в «Московском комсомольце» и достиг поста заместителя главного редактора. Затем ему предложили создать информационную программу, он стал главным режиссёром четвёртого канала РГТРК «Останкино».

Настоящая известность пришла с программой «Времечко», которая изначально не имела успеха, но после переформатирования стала «народными новостями» с интерактивом и интересными гостями. Эта программа завоевала популярность и стала визитной карточкой Новожёнова, принесла ему славу и любовь зрителей.

Он создавал сценарии для различных телепередач и занимал должности вице-президента «Авторского телевидения» и руководителя информационной службы. Позже он перешёл на телеканал НТВ, где стал ведущим программы «Сегоднячко», а затем вел передачу «Наши со Львом Новожёновым», посвящённую судьбам людей, переживших эмиграцию.

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Личная жизнь

Личная жизнь журналиста, как и его карьера, была насыщена драматическими событиями. Он вступал в брак четыре раза. Первый брак, заключенный в молодом возрасте, оказался недолговечным и завершился, как сам журналист выразился, «трагическим разрывом».

Во втором браке у него родился сын Игорь, но через несколько лет супруги решили расстаться. Вторая жена уехала в США, а Игорь, повзрослев, переехал в Израиль. Однако вскоре он понял, что это не та страна, где он хотел бы остаться. Быстро собрав вещи, он отправился в Америку. Игорь нашел свое призвание в области информационных технологий и добился значительных успехов.

Третий брак Льва Новожёнова также распался, но четвертый союз оказался особенно крепким — они вместе уже более 40 лет. В этом браке у них родилась дочь Александра, и именно в этих отношениях журналист осознал главную истину семейной жизни: проблемы неизбежны, но их нужно решать без боли и разрушений.

Журналист откровенно признает, что долголетие его семьи во многом зависит от его жены. Он вспоминает, что в молодости вел разгульный образ жизни: злоупотреблял алкоголем, курил, играл в азартные игры и иногда не возвращался домой на ночь. Однако Марина принимала его с его недостатками и слабостями.

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Смерть дочери

Дочь Льва Новожёнова, Александра, выбрала творческий путь и стала искусствоведом. Она окончила Высшую академическую школу графического дизайна и исторический факультет Московского государственного университета, специализируясь на изобразительном искусстве. Александра зарекомендовала себя в профессиональных кругах, публикуя статьи в специализированных изданиях.

В 2005 году Александра родила дочь Иду, а позже выиграла грант и уехала учиться в аспирантуру в Чикаго. Ида делилась своими рисунками в соцсетях, но затем в её блоге появилась запись «Конец». Она не позволяла отцу писать о ней, и он уважал её желание. 31 января Лев Новожёнов сообщил о смерти Александры, которая покончила с собой по неизвестным причинам. Теперь Ида живёт с бабушкой и дедушкой и приносит много энергии в их жизнь.

Лев Новожёнов сейчас

Лев Новожёнов, вместе с супругой и внучкой, принял решение переехать в Израиль, чтобы на собственном опыте изучить адаптацию в новой стране. Это стало своего рода журналистским экспериментом, хотя он продолжает регулярно навещать Россию. Сохранив своё чувство юмора, он иронично делится наблюдениями о воспитании внучки Иды, которая к 18 годам стала уверенной в своих убеждениях.

Несмотря на почтенный возраст, Новожёнов сохраняет остроту ума и активно комментирует мировые события в социальных сетях. Он полон энергии и оптимизма, хотя шутит, что стал реже пить и писать, чем в молодости.

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#статьи
#брак
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#карьера
Без семьи и друзей: Кристина Орбакайте рассказала, как отметит день рождения
26 февраля 2025, 15:32

Кристина Орбакайте (фото: Telegram @orbakaite_k_telegram)

Кристина Орбакайте в мае отметит 54-летие. Дата не круглая, поэтому артистка не планирует ничего особенного. В этот день рядом с ней не будет даже семьи, поскольку она улетит на гастроли.
Дочь Аллы Пугачёвой запланировала небольшой тур по Прибалтике. Она выступит в Таллине, Вильнюсе и Юрмале. Первый концерт состоится как раз в день её рождения – 25 мая, поэтому близкие смогут поздравить певицу только на расстоянии.

Зато в начале мая Кристина наконец-то увидится с матерью, которая живёт на Кипре. Перед европейским туром Орбакайте выступит в Лимассоле, где встретится с Пугачёвой. Певица, судя по всему, с нетерпением ждёт встречи с дочерью и очень скучает по ней. Под недавним постом Кристины она оставила трогательный комментарий, в котором раскрыла все свои чувства.

Поговаривают, что Пугачёва страдает от одиночества на Кипре, поскольку супруг постоянно на гастролях, а младшие дети учатся в Великобритании.

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#праздник
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Дочь Анастасии Волочковой сыграет две свадьбы
26 февраля 2025, 15:20

Анастасия Волочкова и Ариадна (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Дочь балерины Анастасии Волочковой сообщила, что сделает две свадьбы.
19-летняя Ариадна приняла решение дважды отпраздновать торжество – в Москве и Санкт-Петербурге. На столичном, более скромном мероприятии, будет присутствовать её отец, бизнесмен Игорь Вдовин, и друзья. А пышная свадьба в Петербурге, на которую будет потрачено несколько миллионов рублей, организуется для матери.

Девушка решила организовать два мероприятия по одному поводу из-за конфликта родителей. Невеста не хочет, чтобы отцу и матери было некомфортно.

«Для нас с Никитой главное – обвенчаться. Безусловно, свадьба важна для родственников, для друзей, но для нас больше важна духовная часть, нам нужно закрепить наш союз на небесах», – поделилась Ариадна в беседе с KP.RU.
Также дочь балерины отметила, что не хочет праздновать «по-царски». Изначально она и её жених никита Григорян собирались организовать скромную свадьбу.

«Но поскольку мама – человек очень эпатажный, яркий, мы подумали, что, может быть, лучше сделать праздник таким, каким она его видит. И эта свадьба будет ориентирована на мамин вкус», – подчеркнула Ариадна.
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Купленная победа, колье Tiffany&Co, «голое» шоу за 5 млн для олигарха и 10 млн за молчание: чем еще удивит солистка Artik Asti?
26 февраля 2025, 14:35

Севиль Велиева (Фото: ВКонтакте @sevilledaily)

Солистка группы Artik Asti, Севиль Велиева, имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой на сумму свыше 1 500 000 миллиона рублей.
Какие последние новости появились о ней? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Детство и спортивная карьера

Севиль появилась на свет в Ташкенте в 1992 году. Когда ей исполнилось три года, семья переехала в Симферополь. Уже в детстве девочка осознала, что хочет заниматься музыкой, однако ее родители не поддерживали это стремление.

Отец, в частности, планировал, что Севиль станет профессиональной спортсменкой, и записал ее в школу единоборств. Она даже выступала за сборную Украины, но из-за травмы была вынуждена оставить спортивную карьеру.

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Большая сцена

Севиль впервые вышла на сцену, участвуя в украинских шоу «Суперзвезда» и «Х-фактор». Российская аудитория узнала о ней благодаря третьему сезону шоу «Голос», где она исполнила песню Бейонсе «Listen» на слепом прослушивании. К ее выступлению сразу повернулись Дима Билан и Леонид Агутин, она выбрала команду Агутина.

«Хочу сказать, что я с самого начала не строила иллюзий. Я шла на «Голос» не за победой или контрактом с продюсером. Я шла показать себя, набраться опыта, наполнить портфолио красивыми выступлениями. И сделала это. Есть формат шоу, а мы, участники, принимаем условия игры, приходим и заполняем эфир. И на этом все. Не стоит ожидать от таких проектов чего-то сверхъестественного», — делилась она.

Несмотря на то что ей не удалось дойти до финала, Севиль продолжила свою музыкальную карьеру, выпуская авторские песни и участвуя в различных конкурсах.

Когда стало известно о распаде группы Artik Asti, ее основатель Артем Умрихин заявил, что это не конец коллектива, и вскоре он найдет новую коллегу. Первый совместный трек «Гармония» музыканты выпустили в январе 2022 года.

Долг Севиль перед налоговой и райдер

Группа сейчас переживает непростые времена из-за отсутствия концертов. У солистки Artik Asti накопился долг перед налоговой службой в размере 1 587 235 рублей.

Райдер

Артисты требуют 6 миллионов рублей за 45-минутное выступление, а в их райдере указаны две гримерки, виски Macallan и шампанское Moët Chandon. Помимо этого, мясные, сырные и фруктовые закуски.

Велиева в своем райдере запретила включать песни Artik Asti в автомобиле, а водителям запрещено курить. Если выход артиста на сцену задерживается по вине организатора, ему придется заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей за каждую минуту задержки.

Победа на шоу

Продюсер Сергей Дворцов выразил мнение, что победа певицы Севиль Велиевой в пятом сезоне шоу «Маска» могла быть куплена. Он отметил, что артистка не всегда справляется с определенными моментами исполнения на сцене.

«Севиль действительно заслужила победу, она талантлива. Возможно, кто-то заплатил деньги, чтобы она стала победительницей сезона», — заявил продюсер.

Севиль, скрывающаяся под костюмом Енота. В ответ на предположение Дворцова о «проплате» ее победы, Велиева с юмором отметила, что не принимает участия в слухах.

«Прекрасно, я никогда не вовлекаюсь в сплетни, даже если это касается моего продюсера. Это все "правда", все "правда"», — с улыбкой сказала Севиль.
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Олигарх предложил ей выступить за пять миллионов рублей

Выступая как на концертных площадках, так и на корпоративах и других частных праздниках, артистка рассказала, что несколько недель назад к ней обратились представители известного олигарха с предложением выступить на закрытом мероприятии.

Дресс-код был оглашен, они хотели, чтобы она выступила в нижнем белье. Певица, естественно, отказалась, и тогда первоначальный гонорар в три миллиона рублей увеличили до пяти.

Артистка отметила, что подобное предложение поступало к ней полтора года назад, тогда она решила воспринять это как комплимент. Однако, когда ситуация повторилась, она была в шоке.

«Если честно, все это надоело: я не считаю, что веду себя неприлично или некорректно, выгляжу вызывающе или разговариваю как-то не так, чтобы люди думали, что ко мне можно выходить с подобными предложениями», — добавила она.

Севиль поделилась своими размышлениями о предложении выступить в нижнем белье на закрытом мероприятии олигарха. Она отметила, что, хотя стремится к финансовому успеху, не готова жертвовать личными границами ради денег.

Несмотря на то что она уже выступала на закрытых мероприятиях с хорошими гонорарами, подобные требования ей не встречались. Артистка подчеркнула, что пять миллионов рублей — это значительная сумма, но такие условия для нее неприемлемы.

По ее словам, после её отказа обсуждение продолжилось в неприятном тоне, и она решила прекратить диалог, пообещав, что может запросить 10 миллионов за молчание. Севиль отметила, что это подействовало. Через пару дней курьер доставил шикарный букет и колье TiffanyCo, стоимостью свыше миллиона рублей.

«Я отказалась от драгоценностей, но приняла цветы, которые были действительно прекрасными. Я могла бы забрать подарок и сказать, что конфликт исчерпан, но не просила его о колье», — заключила она.

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Шеф-повар Ивлев раскрыл любимый семейный рецепт начинки для блинов
26 февраля 2025, 14:31

Фото: iStock/Liliia Bila

Шеф-повар Константин Ивлев раскрыл свой любимый рецепт начинки для блинов по секретной семейной технологии приготовления.
«Самые любимые блины — с мясом, по фирменному семейному рецепту. Поделюсь! Отвариваем мясо и прокручиваем через мясорубку. Отдельно большое количество лука обжариваем на сливочном масле — когда он готов и доведен до нужной текстуры, вводим туда наше мясо. Все тщательно перемешиваем и обжариваем — важно, чтобы мясо впитало все запахи, ароматы и вкусы масла и лука», — поделился Ивлев в беседе с «Газетой.Ru».

После этого, по его словам, необходимо добавить только соль и перец. В самом конце надо ввести порезанное отварное яйцо и немного поджарить, чтобы хрустело. Подавать готовое блюдо можно со сметаной. По его словам, выходит очень жирно и невероятно вкусно.

Кроме того, Ивлев раскрыл набор продуктов, которые всегда имеются в его холодильнике. Так, в списке есть бездрожжевой хлеб, сливочное масло, несколько разных сыров, пельмени и черная икра.

Ранее шеф-повар также раскрыл секрет своего успеха, заявив, что является отличным профессионалом в своей области, хорошим маркетологом и замечательным ведущим.

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#масло
#икра
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#повар
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«Никогда не был стеснительным»: Константин Ивлев раскрыл секрет своего успеха
Шеф-повар Константин Ивлев назвал себя очень хорошим брендом
26 февраля 2025, 14:12

Константин Ивлев (Фото: Telegram @IvlevCheff)

Шеф-повар Константин Ивлев без лишней скромности заявил, что считает себя отличным профессионалом в своей области, хорошим маркетологом и замечательным ведущим.
«Не буду лукавить: я считаю себя весьма неплохим пиарщиком и маркетологом. И работает это, потому что все, что делаю, я делаю для людей. Я пишу книги, шью фартуки, организовываю фестивали, продюсирую шоу и веду программы, чтобы как можно больше людей узнало о новой русской кухне. Я для себя очень хороший бренд», — пояснил Ивлев в интервью «Газете.Ru».

Он также назвал себя прекрасным поваром, хорошим маркетологом и замечательным ведущим.

Кроме того, Ивлев рассказал, что никогда не был стеснительным человеком и всегда отдает себе отчет в том, что говорит. Шеф-повар признался, что получает удовольствие от того, чем занимается, и заряжается энергией от людей, которые его окружают.

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