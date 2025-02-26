Дочь-самоубийца, конфликты в семье, четыре брака и азартные игры: как сейчас живёт ведущий программы «Времечко» Лев Новожёнов?

Лев Новожёнов (Фото: ВКонтакте @id386188225)
Лев Новожёнов, известный ведущий программы «Времечко», пережил множество испытаний в жизни, включая потерю дочери и разлуку с сыном. После бурной молодости, связанной с алкоголем и азартными играми, он нашёл спокойствие и счастье в отношениях с женщиной, с которой провёл более сорока лет.
На данный момент Лев Новожёнов живёт вдали от публичной жизни, наслаждаясь тихими днями и воспоминаниями о своём ярком прошлом. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Настоящая известность пришла с программой «Времечко», которая изначально не имела успеха, но после переформатирования стала «народными новостями» с интерактивом и интересными гостями. Эта программа завоевала популярность и стала визитной карточкой Новожёнова, принесла ему славу и любовь зрителей.
Он создавал сценарии для различных телепередач и занимал должности вице-президента «Авторского телевидения» и руководителя информационной службы. Позже он перешёл на телеканал НТВ, где стал ведущим программы «Сегоднячко», а затем вел передачу «Наши со Львом Новожёновым», посвящённую судьбам людей, переживших эмиграцию.
Во втором браке у него родился сын Игорь, но через несколько лет супруги решили расстаться. Вторая жена уехала в США, а Игорь, повзрослев, переехал в Израиль. Однако вскоре он понял, что это не та страна, где он хотел бы остаться. Быстро собрав вещи, он отправился в Америку. Игорь нашел свое призвание в области информационных технологий и добился значительных успехов.
Третий брак Льва Новожёнова также распался, но четвертый союз оказался особенно крепким — они вместе уже более 40 лет. В этом браке у них родилась дочь Александра, и именно в этих отношениях журналист осознал главную истину семейной жизни: проблемы неизбежны, но их нужно решать без боли и разрушений.
Журналист откровенно признает, что долголетие его семьи во многом зависит от его жены. Он вспоминает, что в молодости вел разгульный образ жизни: злоупотреблял алкоголем, курил, играл в азартные игры и иногда не возвращался домой на ночь. Однако Марина принимала его с его недостатками и слабостями.
В 2005 году Александра родила дочь Иду, а позже выиграла грант и уехала учиться в аспирантуру в Чикаго. Ида делилась своими рисунками в соцсетях, но затем в её блоге появилась запись «Конец». Она не позволяла отцу писать о ней, и он уважал её желание. 31 января Лев Новожёнов сообщил о смерти Александры, которая покончила с собой по неизвестным причинам. Теперь Ида живёт с бабушкой и дедушкой и приносит много энергии в их жизнь.
Несмотря на почтенный возраст, Новожёнов сохраняет остроту ума и активно комментирует мировые события в социальных сетях. Он полон энергии и оптимизма, хотя шутит, что стал реже пить и писать, чем в молодости.
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Постоянные конфликтыЛев Новожёнов родился в еврейской семье в Москве, но его детство было омрачено постоянными семейными конфликтами. Родители часто расставались, мальчик находил утешение у бабушки и дедушки. После переезда в Брянск, где отец столкнулся с трудностями трудоустройства, мать, художник-график, неожиданно покинула семью. Лев пережил жизнь в новых семьях обоих родителей, что оставило в его душе множество вопросов и волнений. Несмотря на сложности, родители всегда любили сына и стремились обеспечить ему лучшее.
Работа на заводеВ 14 лет Лев Новожёнов удивил свою семью решением перейти в вечернюю школу и устроиться на завод. Родные, конечно, были против такого радикального шага, но убедить юного бунтаря остаться в обычной школе им не удалось. Он поступил на электромеханический завод и испытывал искреннюю гордость, когда на свою первую зарплату угостил всю бригаду шашлыками в знаменитом парке Горького.
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Редакторское отделениеОн окончил Школу рабочей молодежи, хотя часто пропускал занятия ради свиданий. После отчисления с исторического факультета педагогического института за неуспеваемость, он работал на строительстве Ачинского глинозёмного комбината, но вернулся в Москву через полгода. Вскоре он поступил на редакторское отделение полиграфического института, который окончил в 1974 году. Уже в студенческие годы начал публиковать юмористические произведения в известных изданиях, таких как «Юность» и «Литературная газета».
Слава и любовь зрителейПервая половина творческого пути Льва Новожёнова была связана с печатным словом, где он работал в «Московском комсомольце» и достиг поста заместителя главного редактора. Затем ему предложили создать информационную программу, он стал главным режиссёром четвёртого канала РГТРК «Останкино».
Настоящая известность пришла с программой «Времечко», которая изначально не имела успеха, но после переформатирования стала «народными новостями» с интерактивом и интересными гостями. Эта программа завоевала популярность и стала визитной карточкой Новожёнова, принесла ему славу и любовь зрителей.
Он создавал сценарии для различных телепередач и занимал должности вице-президента «Авторского телевидения» и руководителя информационной службы. Позже он перешёл на телеканал НТВ, где стал ведущим программы «Сегоднячко», а затем вел передачу «Наши со Львом Новожёновым», посвящённую судьбам людей, переживших эмиграцию.
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Личная жизньЛичная жизнь журналиста, как и его карьера, была насыщена драматическими событиями. Он вступал в брак четыре раза. Первый брак, заключенный в молодом возрасте, оказался недолговечным и завершился, как сам журналист выразился, «трагическим разрывом».
Во втором браке у него родился сын Игорь, но через несколько лет супруги решили расстаться. Вторая жена уехала в США, а Игорь, повзрослев, переехал в Израиль. Однако вскоре он понял, что это не та страна, где он хотел бы остаться. Быстро собрав вещи, он отправился в Америку. Игорь нашел свое призвание в области информационных технологий и добился значительных успехов.
Третий брак Льва Новожёнова также распался, но четвертый союз оказался особенно крепким — они вместе уже более 40 лет. В этом браке у них родилась дочь Александра, и именно в этих отношениях журналист осознал главную истину семейной жизни: проблемы неизбежны, но их нужно решать без боли и разрушений.
Журналист откровенно признает, что долголетие его семьи во многом зависит от его жены. Он вспоминает, что в молодости вел разгульный образ жизни: злоупотреблял алкоголем, курил, играл в азартные игры и иногда не возвращался домой на ночь. Однако Марина принимала его с его недостатками и слабостями.
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Смерть дочериДочь Льва Новожёнова, Александра, выбрала творческий путь и стала искусствоведом. Она окончила Высшую академическую школу графического дизайна и исторический факультет Московского государственного университета, специализируясь на изобразительном искусстве. Александра зарекомендовала себя в профессиональных кругах, публикуя статьи в специализированных изданиях.
В 2005 году Александра родила дочь Иду, а позже выиграла грант и уехала учиться в аспирантуру в Чикаго. Ида делилась своими рисунками в соцсетях, но затем в её блоге появилась запись «Конец». Она не позволяла отцу писать о ней, и он уважал её желание. 31 января Лев Новожёнов сообщил о смерти Александры, которая покончила с собой по неизвестным причинам. Теперь Ида живёт с бабушкой и дедушкой и приносит много энергии в их жизнь.
Лев Новожёнов сейчасЛев Новожёнов, вместе с супругой и внучкой, принял решение переехать в Израиль, чтобы на собственном опыте изучить адаптацию в новой стране. Это стало своего рода журналистским экспериментом, хотя он продолжает регулярно навещать Россию. Сохранив своё чувство юмора, он иронично делится наблюдениями о воспитании внучки Иды, которая к 18 годам стала уверенной в своих убеждениях.
Несмотря на почтенный возраст, Новожёнов сохраняет остроту ума и активно комментирует мировые события в социальных сетях. Он полон энергии и оптимизма, хотя шутит, что стал реже пить и писать, чем в молодости.
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Дарья Осипова