Жизнь на два фронта: как Юрий Гальцев уже 12 лет делит свое сердце между двумя женщинами и почему не решается на развод

Юрий Гальцев (Фото: соцсети)
Юрий Гальцев, известный советский и российский юморист, на сегодня редко появляется на экранах, что вызывает ностальгию у его поклонников. В последние годы внимание СМИ сосредоточено на его личной жизни, где наблюдается сложная ситуация.
Более 30 лет в браке, Гальцев не планирует разводиться с женой, однако у него также есть отношения с молодой избранницей, с которой, судя по всему, он не собирается расставаться. Эта двойная жизнь артиста становится предметом обсуждений и порождает интерес к его судьбе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Мария, любимая дочь, радовала родителей успехами в учебе, окончила вуз, но по специальности журналиста не работала. В возрасте 28 лет она увлеклась фитнесом и теперь работает фитнес-инструктором.
Друзья Гальцева переживали, что в его семье может возникнуть конфликт из-за измены, но, вопреки всем опасениям, артист открыто признает свои отношения с любовницей и не собирается разводиться с женой.
Таким образом, у Юрия Гальцева две семьи и две жены. С Марией он воспитывает семилетнего сына Глеба. К появлению наследника он подошел ответственно и приобрел для своей второй семьи просторную квартиру, которую оформил на себя, сына и Марию в равных долях.
Мария Насырова активно работает над своей карьерой в шоу-бизнесе и рассчитывает на поддержку Гальцева. Она также не избегает общения с журналистами и порой пренебрежительно относится к словам Ирины, утверждая, что та всего лишь вторая жена Юрия Николаевича. Коллеги артиста восхищаются его способностью поддерживать хорошие отношения с обеими женщинами.
Читайте также:
Квартира от мэра за 70 млн, отель в Ялте и гонорар в 150 тысяч евро: новые сенсационные факты о Ротару и ее безработном сыне
Любовный треугольник: как Ольга Филиппова потеряла Владимира Вдовиченкова из-за романа с Лядовой
Связь с мужем Алсу, эскорт, принятие ислама и шокирующие детали разрыва с Тимати — новые факты о жизни Решетовой
Популярность у женщинКоллеги Юрия Гальцева отмечают, что харизматичный и обаятельный юморист всегда пользовался популярностью у женщин. Он рано вступил в брак, заключив его в 19 лет, и стал отцом сына Михаила. Однако, несмотря на появление ребенка, супруги не смогли сохранить отношения и вскоре развелись.
Второй бракВторой женой артиста стала Ирина Ракшина. Коллеги Гальцева всегда подчеркивали крепость и гармонию их брака, восхищаясь взаимопониманием между супругами. В этом союзе у Юрия Николаевича родилась дочь Мария.
Мария, любимая дочь, радовала родителей успехами в учебе, окончила вуз, но по специальности журналиста не работала. В возрасте 28 лет она увлеклась фитнесом и теперь работает фитнес-инструктором.
Фото: iStock/jacoblund
Роман с ровесницей дочериВ актерских кругах было известно, что 12 лет назад Юрий Гальцев начал роман с ровесницей своей дочери, ученицей Марией Насыровой.
Друзья Гальцева переживали, что в его семье может возникнуть конфликт из-за измены, но, вопреки всем опасениям, артист открыто признает свои отношения с любовницей и не собирается разводиться с женой.
Таким образом, у Юрия Гальцева две семьи и две жены. С Марией он воспитывает семилетнего сына Глеба. К появлению наследника он подошел ответственно и приобрел для своей второй семьи просторную квартиру, которую оформил на себя, сына и Марию в равных долях.
Счастливая семьяСоседи Насыровой утверждают, что Гальцев не живет постоянно в новой квартире, но часто ее посещает. Ирина сохраняет спокойствие и охотно отвечает на вопросы журналистов, уверяя, что в их отношениях с мужем ничего не изменилось и они счастливы.
Мария Насырова активно работает над своей карьерой в шоу-бизнесе и рассчитывает на поддержку Гальцева. Она также не избегает общения с журналистами и порой пренебрежительно относится к словам Ирины, утверждая, что та всего лишь вторая жена Юрия Николаевича. Коллеги артиста восхищаются его способностью поддерживать хорошие отношения с обеими женщинами.
Читайте также:
Квартира от мэра за 70 млн, отель в Ялте и гонорар в 150 тысяч евро: новые сенсационные факты о Ротару и ее безработном сыне
Любовный треугольник: как Ольга Филиппова потеряла Владимира Вдовиченкова из-за романа с Лядовой
Связь с мужем Алсу, эскорт, принятие ислама и шокирующие детали разрыва с Тимати — новые факты о жизни Решетовой
Дарья Осипова