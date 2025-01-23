Конфликт с Верой Сотниковой, серьёзная травма и криминал: как сложилась судьба продюсера «Бригады» Александра Иншакова

Певица София Ротару не смогла продать квартиру за 65 миллионов рублей, которую ей подарил в свое время ныне почивший экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Как передает Telegram-канал Popcake, на указанную недвижимость не нашлось покупателей. Сама исполнительница сейчас проживает в Италии, она отказалась выступать не только в России, но и в целом. Звезда не жалует даже корпоративы.