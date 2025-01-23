Конфликт с Верой Сотниковой, серьёзная травма и криминал: как сложилась судьба продюсера «Бригады» Александра Иншакова

Александр Иншаков (Фото: соцсети)
В 1982 году в СССР появилась статья за незаконное обучение карате — сесть в тюрьму можно было на пять лет. Причины такого запрета были как политические, так и криминальные — в конце 70-х годов всё чаще фиксировались случаи, когда обладатели чёрных поясов калечили или убивали жертв.
Для Александра Иншакова, каскадёра и мастера боевых искусств, обучавшего карате, это было катастрофой. К счастью, его пригласили на площадку фильма «Ответный ход»: на экране он исполнял свою роль, зато за кадром ставил трюки и прорабатывал сценарий. Данный эпизод стал отправной точкой для карьеры Иншакова в кинематографе. Подробнее — в материале «Радио 1».
После участия в фильмах «Без особого риска», «Одиночное плавание» и «Начни сначала» Иншакову довелось сняться в легендарной картине «Асса», а потом разделить площадку с Мироновым, Караченцовым и Боярским в «Человеке с бульвара Капуцинов».
Александр Иншаков (Фото: соцсети)
Ключевые роли достались артисту в картинах «Цена сокровищ», «Крысиный угол» и «Крестоносец». После выхода последней Иншакову приписали роман с Ольгой Кабо, хотя на самом деле артистов связывала лишь дружба.
В следующий раз зрители поверили в чувства Александра к Вере Сотниковой, с которой они снимались в фильме «Рыцарский роман».
Александр Иншаков (Фото: соцсети)
Однако, самую опасную травму артист получил еще в 1981 году, когда в школе карате один из тренировавшихся парней ударил его ногой в затылок. Уже уехав на съёмки, Иншаков почувствовал дискомфорт, а потом и ухудшение зрения. Оказалось, у Александра Ивановича отслоилась сетчатка, так что месяц он должен был неподвижно лежать с заклеенными глазами.
Чего только не писали про Иншакова: в 1993-м артиста не выпустили в США с фильмом «Крестоносцы», так как его посчитали одним из главарей преступной группировки.
Конечно, артист это заявление опровергнул, хотя, по его словам, он столкнулся с ОПГ.
Идея многосерийного фильма родилась у Александра, когда он посмотрел «Крёстного отца» и «Однажды в Америке». Иншаков немало сделал для создания фильма — для достоверности познакомил режиссёра Алексея Сидорова с криминальными группировками, помог сценаристам Порублеву и Велединскому, настоял на том, чтобы главную роль доверили именно Сергею Безрукову, хотя продюсеры канала «Россия» были против.
В 2010 году Александр и Денис Алексеев объединили кинокомпании «Фаворит-Медиа» и «Каскад» в компанию «Триада-Фильм». Спустя три года Иншакова обвинили в хищении денег, предоставленных Минкультуры, и понадобилось много времени, чтобы доказать, что к этому он не имеет отношения.
В 2017 году к артисту нагрянули с обыском: не только в коттедж на Рублёвском шоссе, но и в офис Российской кинологической ассоциации, которую артист возглавлял. Речь шла о присвоении членских взносов, но, как выяснилось, подозрения с Иншакова были сняты.
Несмотря на то, что ходили слухи о романах Александра Иншакова с актрисами, он был верен своей жене Марине Терентьевой.
Они вместе уже более 30 лет. Иншаков признавался, что у него нелёгкий характер, и то, что их брак такой крепкий, — заслуга супруги.
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Съёмки, отношения с коллегами-актрисами и травмы
После участия в фильмах «Без особого риска», «Одиночное плавание» и «Начни сначала» Иншакову довелось сняться в легендарной картине «Асса», а потом разделить площадку с Мироновым, Караченцовым и Боярским в «Человеке с бульвара Капуцинов».
Александр Иншаков (Фото: соцсети)
Ключевые роли достались артисту в картинах «Цена сокровищ», «Крысиный угол» и «Крестоносец». После выхода последней Иншакову приписали роман с Ольгой Кабо, хотя на самом деле артистов связывала лишь дружба.
В следующий раз зрители поверили в чувства Александра к Вере Сотниковой, с которой они снимались в фильме «Рыцарский роман».
«Вера сорвала нам съёмки, обиделась на меня. Я что-то сказал ей резкое, видимо, погорячился. У нас с ней была сцена любви, а мы друг друга ненавидели. Когда искры пролетают, можно хорошо сыграть сильные чувства. Я сам себе завидую, мне повезло целоваться с такой красивой девушкой, как Вера», — вспоминал Александр.На съёмочных площадках Иншаков часто подвергался опасности. Так во время работы над картиной «Борис Годунов» его придавило лощадью, а во время исполнения трюка в фильме «Крестоносцы» (вторая часть) в голову актёра чуть не вонзилась ветка ивы.
Александр Иншаков (Фото: соцсети)
Однако, самую опасную травму артист получил еще в 1981 году, когда в школе карате один из тренировавшихся парней ударил его ногой в затылок. Уже уехав на съёмки, Иншаков почувствовал дискомфорт, а потом и ухудшение зрения. Оказалось, у Александра Ивановича отслоилась сетчатка, так что месяц он должен был неподвижно лежать с заклеенными глазами.
«Потом прооперировали — и еще на две недели приковали к постели. Кругом темнота. Даже в туалет не сходишь — только «утка»! Худшие дни в жизни», — цитирует слова Иншакова издание StarHit.Несмотря на запреты врачей (при выписке ему поставили вторую группу инвалидности), Иншаков вернулся к тренировкам. К слову, информацию о диагнозе Александр от кинематографистов скрыл, ведь иначе его бы не пустили на съёмки.
Связь с криминалом и «Бригада»
Чего только не писали про Иншакова: в 1993-м артиста не выпустили в США с фильмом «Крестоносцы», так как его посчитали одним из главарей преступной группировки.
Конечно, артист это заявление опровергнул, хотя, по его словам, он столкнулся с ОПГ.
«Ну, знаю солнцевских с подольскими — и что? Все же спортсмены! Борцы, боксёры! Росли у меня на глазах. С кем-то жил рядом, с кем-то вместе тренировались. Кстати, первая стычка у меня была с люберецкими», — признавался каскадёр.Как оказалось, в 90-е годы артист заступился за приятеля-легкоатлета, из-за чего на него стали устраивать засады преступники.
«У кого-то был ствол, у кого-то нож, а я один и без оружия. Они увидели, что не испугался, не прогнулся. Зауважали. На следующий день уже сам к ним приехал. В Люберцы, на карьер», — рассказывал Иншаков о реальном эпизоде, который лег в основу одной из сюжетных линий сериала «Бригады».Александр Иншаков (Фото: соцсети)
Идея многосерийного фильма родилась у Александра, когда он посмотрел «Крёстного отца» и «Однажды в Америке». Иншаков немало сделал для создания фильма — для достоверности познакомил режиссёра Алексея Сидорова с криминальными группировками, помог сценаристам Порублеву и Велединскому, настоял на том, чтобы главную роль доверили именно Сергею Безрукову, хотя продюсеры канала «Россия» были против.
В 2010 году Александр и Денис Алексеев объединили кинокомпании «Фаворит-Медиа» и «Каскад» в компанию «Триада-Фильм». Спустя три года Иншакова обвинили в хищении денег, предоставленных Минкультуры, и понадобилось много времени, чтобы доказать, что к этому он не имеет отношения.
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В 2017 году к артисту нагрянули с обыском: не только в коттедж на Рублёвском шоссе, но и в офис Российской кинологической ассоциации, которую артист возглавлял. Речь шла о присвоении членских взносов, но, как выяснилось, подозрения с Иншакова были сняты.
Вместе более 30 лет
Несмотря на то, что ходили слухи о романах Александра Иншакова с актрисами, он был верен своей жене Марине Терентьевой.
Они вместе уже более 30 лет. Иншаков признавался, что у него нелёгкий характер, и то, что их брак такой крепкий, — заслуга супруги.
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Анастасия Чубина