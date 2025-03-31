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Смеялись на похоронах: раскрыта тайна смерти звезды «Дома-2» Либерж Кпадону

Смерть звезды «Дома-2» Либерж Кпадону спровоцировал алкоголь
Либерж Кпадону (Фото: Инстаграм*@libergik)

Либерж Кпадону (Фото: Инстаграм*@libergik)

В последние месяцы своей жизни Либерж Кпадону узнала о наличии опухоли в легком. Девушка была госпитализирована, но старалась сохранять оптимизм и делилась новостями с поклонниками. Ее тяжелое заболевание усугублялось рядом хронических недугов: она страдала от диабета, панкреатита и грыжи в гортани. Последний раз девушка вышла на связь 14 февраля 2024 года, находясь в такси, и сообщила, что направляется на операцию. Она была сильно расстроена и просила поклонников «не поминать ее лихом».
Только 30 марта 2024 года стало известно о ее смерти. Тело Либерж обнаружил арендодатель квартиры, которую она снимала последние четыре года. Из документов рядом стало понятно, что у нее была тяжелая форма туберкулеза. Операция действительно была необходима, но Либерж отказалась от нее и окончательно замкнулась в себе.

Друзья по «Дому-2» утверждают, что Кпадону испытывала глубокое одиночество и страдала от алкогольной зависимости. На ее похоронах произошел настоящий скандал: экс-участники телепроекта улыбались, фотографировались в катафалке, а затем отправились «отмечать» уход подруги в ресторан.

Соседка Либерж, Анастасия, с которой она общалась в последнее время, поделилась своими мыслями с прессой. Она считает, что Либерж могла просто устать от одиночества и борьбы с болезнью, а усугубил ситуацию и приблизил уход — алкоголь.

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#квартиры
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#уход
Сын Романа Абрамовича развелся с женой после рождения ребенка
31 марта 2025, 11:19

Аркадий Абрамович (Фото: Instagram*/arkadiyabramovich_official)

Сын миллиардера Романа Абрамовича Аркадий развелся с женой Марией после рождения ребенка. Об этом пишут «Страсти» со ссылкой на картотеку столичных Мировых судей.
Пара подала на развод в декабре прошлого года, причем брак молодые люди никак не афишировали, включая рождение малыша. Открытые источники указывают, что официально развод состоялся 21 марта 2025 года. С кем будет жить ребенок — не сообщается. Аркадий Абрамович владеет компанией ARA Capital, управляющей крупными пакетами акций и активами «Газпром-нефти».

Что касается Абрамовича-старшего, в январе прошлого года сообщалось, что он обращался к медикам из-за проблем с сердцем. Мужчина зарегистрировался под псевдонимом.

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#семья
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«Чего орешь?»: Юлианна Караулова жестко осадила Анну Седокову на шоу «Кто тут жулик»
Юлианна Караулова возмутилась поведением Анны Седоковой на шоу «Кто тут жулик»
31 марта 2025, 11:16

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Юлианна Караулова грубо высказалась в сторону Анны Седоковой в рамках шоу «Кто тут жулик» на канале СТС.
В программе участники должны ответить на вопросы ведущего Антона Шастуна, а также выяснить, кто из них является подставным игроком. Часто из-за недоверия игроков обстановка между ними накаляется.

Так, выполняя одно задание, в команде Карауловой и Седоковой все разнервничались и даже перешли на повышенные тона. Анна особенно громко пыталась высказать свое мнение. Тогда Юлианна жёстко отреагировала на это.

«Ты чего орёшь на нас?», — поинтересовалась Караулова у Седоковой.

Певица деликатно ушла от ответа и в дальнейшую перепалку вступать не стала. Однако за кулисами шоу девушки наверняка всё обсудили и не стали обижаться друг на друга.

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#мнение
#шоу
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В Госдуме прокомментировали песню Пугачевой о войне
Депутат Журавлев: Песня Пугачевой может быть попыткой вернуть заработки в РФ
31 марта 2025, 10:54

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал новую песню Аллы Пугачевой о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Life.ru.
По словам депутата, ему трудно сказать, какие цели певица преследует сегодня.

«Патриотические песни, безусловно, лучше, чем антироссийские высказывания в соцсетях, но все ведь крайне важно, когда что-либо делается от души, а в искренности экс-примадонны давно уже у многих россиян есть сомнения», — пояснил Журавлев.

Парламентарий выразил мнение, что все это может быть попыткой вернуться в российскую музыкальную индустрию.

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*Запрещен в РФ
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#мнение
#рф
#песня
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У Паши Техника поражены легкие почти на 100%
31 марта 2025, 10:49

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

40-летний рэп-исполнитель Паша Техник находится под аппаратом ЭКМО, и, как стало известно сегодня, его легкие поражены почти на 100%. Он проходит лечение в Таиланде и пока не может быть транспортирован.
По информации проекта «Выжившие», состояние исполнителя близко к критическому, и прогноз не выглядит обнадеживающим. Врачи подозревают, что у рэпера развилась бактериальная пневмония, однако точную причину заболевания пока установить не удалось.

Близкие Паши Техника организовали сбор средств, надеясь на лучшее. Его мама, с слезами на глазах, выражает благодарность всем, кто помогает финансово.

«Паша столкнулся с серьезной болезнью, и для его лечения нужна значительная сумма, которую мы не можем собрать самостоятельно. Он всегда был рядом, когда кто-то нуждался в помощи — безвозмездно чинил технику, решал сложные проблемы и поддерживал нас в трудные времена. Теперь настало наше время поддержать его в борьбе за здоровье», — рассказала она.
Кроме того, в интернете циркулирует множество слухов о том, как Паша попал в тайскую больницу. По одной версии, его отравил фанат, по другой — он съел некачественную еду. Не секрет, что рэпер вел не самый здоровый образ жизни и употреблял запрещенные вещества, что могло негативно сказаться на его здоровье. Возможно, именно это ослабило его организм.

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«Лечение не теми антибиотиками»: бывшая жена Паши Техника вышла на связь из больницы
Ева Карицкая: есть вероятность лечения Паши Техника не теми антибиотиками
31 марта 2025, 10:25

Паша Техник (Фото: Instagram* @techniquepashalive)

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая (Карина Мелинчук — ред.) написала в своем телеграм-канале, что есть вероятность лечения Павла не теми антибиотиками.
В настоящее время музыкант подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На остров прилетела его бывшая жена, которая активно общается с врачами в местной больнице и делится новостями о состоянии рэпера, которые, к сожалению, неутешительные.

«Я только что была у Паши. Держала его за руку и умоляла его прийти в себя. Сердцебиение увеличилось, значит, он слышит меня. Его душа пока здесь», — сообщила Ева.

При этом существует вероятность, что лечение проводится не теми антибиотиками, добавила она. Близкие и друзья музыканта начали сбор средств для его лечения в Таиланде.

«Время у нас разное. Надеюсь, что мы быстро закроем сбор. Я буду безмерно благодарна всем от всего сердца», — сказала Карицкая.
Она также предупредила о появлении нескольких фейковых страниц в интернете, где мошенники пытаются собрать деньги якобы на лечение и транспортировку артиста.

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Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая рассказала о его состоянии

*Запрещен в РФ
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