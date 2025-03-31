Смеялись на похоронах: раскрыта тайна смерти звезды «Дома-2» Либерж Кпадону

Либерж Кпадону (Фото: Инстаграм*@libergik)
В последние месяцы своей жизни Либерж Кпадону узнала о наличии опухоли в легком. Девушка была госпитализирована, но старалась сохранять оптимизм и делилась новостями с поклонниками. Ее тяжелое заболевание усугублялось рядом хронических недугов: она страдала от диабета, панкреатита и грыжи в гортани. Последний раз девушка вышла на связь 14 февраля 2024 года, находясь в такси, и сообщила, что направляется на операцию. Она была сильно расстроена и просила поклонников «не поминать ее лихом».
Только 30 марта 2024 года стало известно о ее смерти. Тело Либерж обнаружил арендодатель квартиры, которую она снимала последние четыре года. Из документов рядом стало понятно, что у нее была тяжелая форма туберкулеза. Операция действительно была необходима, но Либерж отказалась от нее и окончательно замкнулась в себе.
Друзья по «Дому-2» утверждают, что Кпадону испытывала глубокое одиночество и страдала от алкогольной зависимости. На ее похоронах произошел настоящий скандал: экс-участники телепроекта улыбались, фотографировались в катафалке, а затем отправились «отмечать» уход подруги в ресторан.
Соседка Либерж, Анастасия, с которой она общалась в последнее время, поделилась своими мыслями с прессой. Она считает, что Либерж могла просто устать от одиночества и борьбы с болезнью, а усугубил ситуацию и приблизил уход — алкоголь.
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Друзья по «Дому-2» утверждают, что Кпадону испытывала глубокое одиночество и страдала от алкогольной зависимости. На ее похоронах произошел настоящий скандал: экс-участники телепроекта улыбались, фотографировались в катафалке, а затем отправились «отмечать» уход подруги в ресторан.
Соседка Либерж, Анастасия, с которой она общалась в последнее время, поделилась своими мыслями с прессой. Она считает, что Либерж могла просто устать от одиночества и борьбы с болезнью, а усугубил ситуацию и приблизил уход — алкоголь.
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