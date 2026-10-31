СМИ назвали заработок неизлечимо больной Селин Дион на концертах в Париже

31 октября 2026, 22:02

Певица Селин Дион получила 10 млрд рублей за серию выступлений в Париже

Селин Дион (Фото: Instagram*/celinedion)

Возвращение Селин Дион на большую сцену принесло певице 10 млрд рублей. Об этом сообщает Billboard.