СМИ назвали заработок неизлечимо больной Селин Дион на концертах в Париже
Возвращение Селин Дион на большую сцену принесло певице 10 млрд рублей. Об этом сообщает Billboard.
За серию из 16 концертов в парижском концертном комплексе Plenitude Arena исполнительница продала 539 тысяч билетов. Выступления проходили с 12 сентября по 17 октября.
Дион установила рекорд площадки по количеству проданных билетов среди всех артистов. Изначально певица планировала дать десять концертов, однако из-за высокого спроса программу расширили ещё на шесть выступлений. Последнее шоу посетили более 30 тысяч человек. В мае следующего года Дион намерена вернуться в Париж с новой серией из десяти концертов.
Возвращение на сцену стало важным этапом для 58-летней певицы, которая в 2022 году сообщила о редком неврологическом заболевании — синдроме мышечной скованности. В 2023-м она отменила запланированный тур и на время прекратила выступления. Впервые после перерыва Дион появилась перед большой аудиторией на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже в 2024 году.
Читайте также: *Запрещен в РФ