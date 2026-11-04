СМИ огласили праздничное меню P. Diddy на 57‑летие за решеткой
Шон Комбс (P. Diddy) проведет свой 57-й день рождения 4 ноября в заключении. Об этом сообщает Us Weekly.
Издание с иронией отмечает, что тюремная еда сильно отличается от привычного для рэпера образа жизни с икрой и шампанским. По данным СМИ, утро именинника начнется со сбалансированного завтрака: овсянка, яичница, фрукты, цельнозерновой хлеб с джемом и молоко.
На обед Комбсу предложат на выбор обычный гамбургер или вегетарианский бургер из черной фасоли. Оба варианта подадут с булочкой, салатом, помидорами, красным луком, горчицей и кетчупом, а также запеченным картофелем, фруктами и напитком.
Ужин будет состоять из запеченной свинины, картофельного пюре с подливой, овощей и цельнозернового хлеба. Обозреватели уточняют, что если P. Diddy захочет сладкого, он сможет купить в тюремном магазине три кекса за 102 рубля. Кроме того, друзья среди заключенных могут поздравить его открыткой — упаковка из шести штук обойдется в 122 рубля.
Читайте также: