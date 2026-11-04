СМИ огласили праздничное меню P. Diddy на 57‑летие за решеткой

04 ноября 2026, 17:00

Рэпер P. Diddy в день рождения будет есть овсянку вместо шампанского с икрой

Шон Комбс (Фото: кадр из фильма «Побег из Вегаса» (2009)

Шон Комбс (P. Diddy) проведет свой 57-й день рождения 4 ноября в заключении. Об этом сообщает Us Weekly.