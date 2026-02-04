Певец Хабиб Шарипов вылетел с байка на серпантине в Таиланде: видео

04 февраля 2026, 20:38

Певец Хабиб Шарипов слетел с мотоцикла в Таиланде

Хабиб Шарипов (Фото: Telegram/@xabibkaaaaaaaa)

Певец Хабиб Шарипов рассказал в своем Telegram-канале, что во время поездки по Таиланду упал с мотоцикла.





По словам артиста, авария случилась на горном серпантине. В подтверждение он опубликовал видео: Хабиб сидит на улице с разбитыми коленями и ссадинами. За кадром его спрашивают: «Ты прямо кубарем покатился?», на что он отвечает: «Да!». Судя по записи, обошлось без серьезных травм.









«Берегите себя, друзья!» — написал Шарипов, комментируя случившееся.