Певец Хабиб Шарипов вылетел с байка на серпантине в Таиланде: видео
Певец Хабиб Шарипов рассказал в своем Telegram-канале, что во время поездки по Таиланду упал с мотоцикла.
По словам артиста, авария случилась на горном серпантине. В подтверждение он опубликовал видео: Хабиб сидит на улице с разбитыми коленями и ссадинами. За кадром его спрашивают: «Ты прямо кубарем покатился?», на что он отвечает: «Да!». Судя по записи, обошлось без серьезных травм.
«Берегите себя, друзья!» — написал Шарипов, комментируя случившееся.
