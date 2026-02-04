Достижения.рф

Певец Хабиб Шарипов вылетел с байка на серпантине в Таиланде: видео

Хабиб Шарипов (Фото: Telegram/@xabibkaaaaaaaa)

Певец Хабиб Шарипов рассказал в своем Telegram-канале, что во время поездки по Таиланду упал с мотоцикла.



По словам артиста, авария случилась на горном серпантине. В подтверждение он опубликовал видео: Хабиб сидит на улице с разбитыми коленями и ссадинами. За кадром его спрашивают: «Ты прямо кубарем покатился?», на что он отвечает: «Да!». Судя по записи, обошлось без серьезных травм.



«Берегите себя, друзья!» — написал Шарипов, комментируя случившееся.

Ранее сообщалось, что Хабиб резко изменил имидж и признался, что перестал узнавать себя в зеркале.
