СМИ: Ревва готовится к операции на ягодицы, как у Киркорова
Шоумен Александр Ревва готовится к пластической операции на ягодицы. Об этом в беседе со СМИ сообщила артистка из его подтанцовки.
По ее словам, Ревве надоело продумывать сценические образы так, чтобы прикрывать фигуру пиджаками.
«У него такие соблазняющие песни, ему хочется показать класс на сцене, а это не всегда уместно, не очень красиво смотрится на фоне подтанцовки», — пояснила танцовщица.Она также отметила, что шоумен пытается добиться желаемых форм с помощью тренировок и велопрогулок, однако в зрелом возрасте сделать это уже сложно. В команде ходят слухи, что Ревва договаривается о такой же операции, как у певца Филиппа Киркорова.
Ранее шоумен рассказал о трудностях в семейной жизни с супругой Анжеликой, с которой они недавно отметили «гранатовую» свадьбу.