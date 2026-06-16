СМИ: Ревва готовится к операции на ягодицы, как у Киркорова

16 июня 2026, 11:49

Александр Ревва (Фото: Инстаграм**/arthurpirozhkov)

Шоумен Александр Ревва готовится к пластической операции на ягодицы. Об этом в беседе со СМИ сообщила артистка из его подтанцовки.





По ее словам, Ревве надоело продумывать сценические образы так, чтобы прикрывать фигуру пиджаками.