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Ольга Бузова вышла в свет в дорогостоящем образе

Ольга Бузова появилась на публике с сумкой Hermes за 1,1 млн рублей
Ольга Бузова (Фото: Инстаграм*/buzova86)

Телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на публике в дорогостоящем образе. Соответствующее видео опубликовало издание Peopletalk в соцсетях.



Накануне Бузова посетила бранч, организованный совместно с журналом Voice в Москве. Закрытое светское мероприятие певица посетила в светло-коричневом брючном костюме.

Она также надела колье и часы, прихватив с собой кожаную сумку Hermes Birkin. Стоимость последнего аксессуара в б/у состоянии составляет около 1,1 миллиона рублей. Завершили образ звезды легкие локоны и нежный макияж.

Ранее телеведущая раскрыла секрет своей популярности.

Лидия Пономарева

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