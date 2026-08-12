Ольга Бузова вышла в свет в дорогостоящем образе
Ольга Бузова появилась на публике с сумкой Hermes за 1,1 млн рублей
Телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на публике в дорогостоящем образе. Соответствующее видео опубликовало издание Peopletalk в соцсетях.
Накануне Бузова посетила бранч, организованный совместно с журналом Voice в Москве. Закрытое светское мероприятие певица посетила в светло-коричневом брючном костюме.
Она также надела колье и часы, прихватив с собой кожаную сумку Hermes Birkin. Стоимость последнего аксессуара в б/у состоянии составляет около 1,1 миллиона рублей. Завершили образ звезды легкие локоны и нежный макияж.
Ранее телеведущая раскрыла секрет своей популярности.
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