«Смотрела высокомерно»: туристы возмутились поведением жены Петросяна в музее Костромы

20 июля 2025, 10:48

Туристы обвинили Татьяну Брухунову в высокомерии после встречи в музее Костромы

Татьяна Брухунова (Фото: Telegram/mamashaVagashi)

На днях 36-летняя жена Евгения Петросяна посетила музей Костромы. Посетители, столкнувшиеся с Натальей Брухуновой, обвинили ее в высокомерии. Им не понравилось поведение блогера во время экскурсии. Об этом пишет издание «Страсти» со ссылкой на соцсети.





Туристы пожаловались, что некая женщина толкалась и никого не пропускала вперед, а также смотрела на всех свысока. Отличительной вещью, по которой в ней опознали супругу ведущего «Смехопанорамы», оказалась шляпка.

«Не очень приятная женщина, везде пихалась на экскурсии в музее, никого не пропускала. Смотрела высокомерно. По ее шляпке все сразу признали», — возмутился один из очевидцев.