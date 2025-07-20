«Я успевала перегореть»: Наталья Варлей высказалась о работе с Гайдаем

20 июля 2025, 09:00

Варлей рассказала о работе с Гайдаем на фестивале «Гайдай Фест» в Свободном

Наталья Варлей (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

На родине режиссера Леонида Гайдая, в городе Свободный, прошел первый фестиваль комедийного кино «Гайдай Фест». Одна из самых известных работ мэтра — «Кавказская пленница» — через год встретит свой 60-летний юбилей.





Актриса Наталья Варлей, исполнившая в фильме главную роль, поделилась воспоминаниями о съемках и работе с Гайдаем. По ее словам, приходилось долго ждать, когда позовут в кадр, из-за чего артистка успевала «перегореть». Чтобы вернуть творческий запал, режиссер заставлял ее бегать на четвертый этаж, а затем спускаться обратно.

«На съемках приходилось подолгу ждать, когда позовут в кадр. Я успевала перегореть, взгляд потухал, и тогда Гайдай командовал: «Бегом на четвертый этаж и обратно!» Когда вбегала в павильон, глаза загорались, кураж возвращался», — цитирует актрису «7 Дней».