«Я в ужасе»: Колин Фаррелл собирается отдать сына в приют из-за редкого заболевания

Колин Фаррелл (Фото: кадр из фильма «Вдовы»)
Ирландский актер Колин Фаррелл заявил, что собирается отдать сына в приют для инвалидов из-за редкого заболевания.
Звезда картины «Джентльмены» воспитывает 21-летнего Джеймса, который страдает от синдрома Ангельмана, редкого генетического заболевания, характеризующегося задержкой интеллектуального и физического развития и отсутствием речи.
Фаррелл принял тяжелое для себя решение отдать сына в приют для инвалидов. Актер объяснил свое решение страхом за будущее своего наследника: он переживает, что Джеймс останется один, если с родителями что-то произойдет.
По словам Фаррелла, он хочет, чтобы Джеймс обрел место, с которым он будет чувствовать связь.
Артист обратил внимание, что они с избранницей в настоящее время выбирают лучшие варианты учреждений для Джеймса.
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Фаррелл принял тяжелое для себя решение отдать сына в приют для инвалидов. Актер объяснил свое решение страхом за будущее своего наследника: он переживает, что Джеймс останется один, если с родителями что-то произойдет.
«Это сложно — некоторые родители говорят: «Я хочу сам заботиться о своем ребенке», и я это уважаю. Но я в ужасе от мысли: если завтра у меня случится сердечный приступ и, не дай бог, мать Джеймса, Ким, попадет в автокатастрофу и ее тоже не станет, то Джеймс останется один?» — поделился своими мыслями Колин с журналом Candis Magazine.
По словам Фаррелла, он хочет, чтобы Джеймс обрел место, с которым он будет чувствовать связь.
Артист обратил внимание, что они с избранницей в настоящее время выбирают лучшие варианты учреждений для Джеймса.
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Ольга Енгалычева