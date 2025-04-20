«Я в ужасе»: Колин Фаррелл собирается отдать сына в приют из-за редкого заболевания

19 апреля Максим Щеголев, известный актёр, отметил свой 43-й день рождения. Он сыграл множество ярких персонажей в популярных сериалах, но особенно полюбились зрителям его роли в «Молодых и злых», «Кармелите. Цыганская страсть» и «Втором дыхании». О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».