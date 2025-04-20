Ведьминский бизнес участницы «Битвы экстрасенсов» Елены Голуновой стал приносить в два раза меньше денег

Елена Голунова (Фото: Телеграм @golunovachannel)
Ведьминский бизнес участницы 13-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елены Голуновой стал приносить в два раза меньше денег. Официальный доход сибирской ведьмы упал с 1,7 млн до 700 тысяч, при этом запись на недешевые сеансы расписана на год вперед, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что ещё 12 лет назад Голунова зарегистрировала ООО «КАДИ». Сначала доход разделился между ведьмой и ее сыном Владом Кадони, затем Елена стала заниматься всем сама. Через компанию она предоставляет свои услуги, продает обереги и книги.
Личные встречи сибирская ведьма проводит в Москве и Новосибирске. Если подождать примерно год, то Голунова проведет сеанс за 35 тысяч рублей. А если увидеть ведьму нужно немедленно, то за 70 тысяч рублей получится записаться в течение пары месяцев. Оплату за свои ведьминские услуги, говорят клиенты, Голунова принимает наличными, сразу после беседы.
Хоть менеджер и говорит о плотной записи на год вперед, официально ее компания за 2024 год заработала лишь примерно 700 тысяч рублей, а это в 2,5 раза меньше, чем в 2023 году.
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Личные встречи сибирская ведьма проводит в Москве и Новосибирске. Если подождать примерно год, то Голунова проведет сеанс за 35 тысяч рублей. А если увидеть ведьму нужно немедленно, то за 70 тысяч рублей получится записаться в течение пары месяцев. Оплату за свои ведьминские услуги, говорят клиенты, Голунова принимает наличными, сразу после беседы.
Хоть менеджер и говорит о плотной записи на год вперед, официально ее компания за 2024 год заработала лишь примерно 700 тысяч рублей, а это в 2,5 раза меньше, чем в 2023 году.
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Ольга Енгалычева