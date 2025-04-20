Ведьминский бизнес участницы «Битвы экстрасенсов» Елены Голуновой стал приносить в два раза меньше денег

Ведьминский бизнес участницы 13-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елены Голуновой стал приносить в два раза меньше денег. Официальный доход сибирской ведьмы упал с 1,7 млн до 700 тысяч, при этом запись на недешевые сеансы расписана на год вперед, сообщил Телеграм-канал SHOT.