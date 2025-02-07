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Неудачный брак с американкой и бездетность: почему от Дьяченко отвернулись близкие из США и как он оказался на волоске от смерти

Александр Дьяченко (фото: Инстаграм* @antigoalex)

Александр Дьяченко (фото: Инстаграм* @antigoalex)

2021 год стал тяжелым испытанием для актера Александра Дьяченко — он едва не лишился жизни. После перенесенного вируса артист надолго исчез с экранов и избегал комментариев о своем самочувствии. Как сейчас складывается его жизнь в США, чем он занимается, а также кто его жена и есть ли у него дети — расскажет «Радио 1».

Работа в США и неудачный брак


Почти десять лет Александр Дьяченко прожил в США. Изначально он отправился туда как турист, но, впечатленный возможностями, решил остаться. Именно в Америке он получил актерское образование, а стажировку проходил в Лос-Анджелесе у самого Милтона Канцелоса. Позже стал членом профсоюза американских актеров.



Однако по профессии работал далеко не сразу. В Чикаго он устроился менеджером российских хоккеистов, а в свободное время занимался музыкой — играл на гитаре, писал песни для американских исполнителей и делал аранжировки.

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Со временем наладилась и личная жизнь. Дьяченко женился на американке по имени Дженни, но вскоре осознал, что в их браке нет любви. Для жены замужество было скорее формальностью, поэтому она легко согласилась на его предложение. К тому же, чем чаще актер приезжал в Россию, тем больше дистанция между супругами росла. В итоге они развелись мирно, детей у пары не было.

Александр Дьяченко (фото: Инстаграм* @antigoalex)

Возвращение в Россию


После развода с Дженни Александр Дьяченко понял, что больше ничто не удерживает его в Америке. Он решил вернуться в Россию, где у него было много перспективных предложений от режиссеров. По другой версии, причиной переезда стали личные переживания — актер признался, что перестал «уважать себя» и понял, что ему пора вернуться на Родину.

В США у него остались родственники, друзья и коллеги, но после событий 2022 года многие из них разорвали с ним отношения.

«Со мной перестали общаться очень близкие люди, очень близкая семья. Доказывать и объяснять какие-то вещи — бесполезно. Потому что когда человек придерживается своей правды, то чужая правда ему неинтересна», — сказал он в программе «Судьба человека».

Актер не скрывает, что теперь не представляет своей жизни вне России. Несмотря на разрыв с близкими, он не изменил своим взглядам и остается верен исторической Родине.

Опасная болезнь


В 2021 году Александр Дьяченко пережил серьезное испытание — он попал в реанимацию и провел две недели в коме. Болезнь поставила его жизнь под угрозу, но актер смог выкарабкаться. Однако процесс восстановления оказался долгим и непростым.

Позже Дьяченко рассказывал, что долгое время испытывал проблемы с подвижностью ног, а его внешность сильно изменилась: он набрал лишний вес, полностью поседел, лицо стало отечным и осунулось. Кроме того, актер признался, что болезнь повлияла не только на физическое состояние, но и на психологическое.

«Я осознал, что очень многое было сделано не так, на что-то время было потрачено просто впустую», — поделился артист.

Александр Дьяченко (фото: Инстаграм* @antigoalex)

Как оказалось, причиной этих изменений стала дегенерация нейронных связей головного мозга, которая повлияла и на его физическое состояние и на внешний облик.

«Пришлось долго бороться с астеническим синдромом. Долгое время не узнавал себя в зеркале», — поделился Дьяченко.

Александр Дьяченко сегодня


Этим летом Александру Дьяченко исполнится 60 лет. Несмотря на сложный путь восстановления, он сумел вернуться в профессию и продолжает радовать зрителей новыми ролями.

В последние годы актер снялся в фильмах «Дед Морозов — 2» и «Жизнь по вызову — 2», а также сыграл главного героя в сериале «Закон тайги».

Александр Дьяченко (фото: Инстаграм* @antigoalex)

О своей личной жизни Дьяченко предпочитает не распространяться. После развода с американской женой он так и не женился снова, а разговоры о новых романах оставляет без комментариев. Детей у него нет, а появившаяся когда-то история о внебрачной дочери так и осталась лишь слухами.

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#сын
Анна Калашникова угодила в скандал с женатым мужчиной
Певица Анна Калашникова поругалась с женой Дениса Лебедева на премьере фильма
07 февраля 2025, 18:34

Анна Калашникова (Фото: Телеграм @annakalash1)

На недавней премьере боевика в Москве разгорелся неожиданный конфликт между певицей Анной Калашниковой и женой боксёра Дениса Лебедева, Кристиной. Мероприятие, приуроченное к выходу фильма с участием Лебедева, привлекло внимание множества зрителей и журналистов. Об этом сообщает mk.ru.
Во время фотосессии на красной дорожке Анна начала флиртовать с Денисом, что вызвало явное напряжение. Спортсмен, держа за руку свою супругу, выглядел нервным и пытался успокоить ситуацию, целуя Кристину и поправляя свой пиджак. Однако это не помогло: Кристина начала выражать недовольство, размахивая руками и явно недовольная поведением певицы.

Инцидент стал предметом обсуждения среди гостей премьеры, пока ситуацию не разрешил проходящий мимо режиссер фильма. Он призвал всех собраться и пройти в зал, что позволило разрядить обстановку.

На данный момент Анна Калашникова не прокомментировала произошедшее.

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07 февраля 2025, 18:22

Лера Кудрявцева (Фото: instagram*/leratv)

Телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в избиении няни на глазах у дочери. Селебрити опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, пригрозив авторам скандального поста исками и судами.
«Многое и всякое я уже слышала в свой адрес, на чушь не обращаю внимания давно. Но есть бред с перебором, мимо которого пройти я не могу. Ждите исков и судов, господа нехорошие!» — написала Кудрявцева.
Судя по скриншоту Кудрявцевой, публикация принадлежит Telegram-каналу «Свита короля». В ней сказано, что няня якобы сделала замечание телеведущей за то, что та якобы нецензурно ругалась при детях. В ответ Кудрявцева якобы ударила няню.

Кудрявцева в свою очередь отметила, что не использует нецензурную брань при детях, любит своих нянь и никогда не повышает голос на людей, которые с ней работают.

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Жасмин показала трогательное фото с дочерью в день ее 13-летия
07 февраля 2025, 18:17

Жасмин и Маргарита Шор (Фото: Инстаграм* @jasmin)

Дочь 47-летней Жасмин (Сары Шор) отмечает день рождения. Певица проникновенно поздравила 13-летнюю Маргариту в своем блоге.
Дочь исполнительницы учится в Ломоносовской школе в Москве, в которую ходят дети многих звезд отечественного шоу-бизнеса. Примечательно, что здесь год обучения стоит более полутора миллиона рублей.

«Вспоминаю себя в 13 лет: я вела дневник с детскими секретиками, носилась по улице с подружками, и самой большой проблемой в моей жизни был не очень понятный учебник по химии. Маргарита взрослеет невероятными темпами: свои песни, свои взгляды, которые она уже готова твердо отстаивать, и всё же: пусть, дочка, беззаботное детство еще немного погостит в твоей жизни! Мы, твоя семья, очень тебя любим и всегда поддержим», — написала Жасмин под публикацией.

Она также поздравила Маргариту с премьерой трека. Девочка решила пойти по стопам матери и стать певицей.

Напомним, от первого брака у Жасмин есть сын Михаил, от второго брака — дочь Маргарита и сын Мирон.

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Конфуз Анастасии Волочковой в гримерке случайно попал на видео
Волочкова нечаянно показала парик, снимая пса в гримерке
07 февраля 2025, 17:57

Анастасия Волочкова (Фото: instagram*/volochkova_art)

Экс-прима Большого Анастасия Волочкова нечаянно «засветила» в кадре парик во время осмотра ее гримерки. Как пишет 7Дней.ru, знаменитость хотела заснять пса по кличке Дозор, но «захватила» кулек с волосами на столе.
Относительно недавно эпатажная балерина говорила о печальном состоянии своих волос. По ее словам, во всем виноваты мастера по наращиванию.

«Когда наращивала волосы, потом сняла их вместе со своими. Поэтому решила больше никаких экспериментов не проводить. У меня по природе волосы достаточно тонкие. Когда на них нарастили огромное количество прядей, они утяжелили мои родные волосы», — пояснила Волочкова.
Она добавила, что до сих пор не привыкла к парику, хоть он ее и выручает, ведь не нужно мучиться с укладкой.

«Парик надела и уже готова», — сказала балерина.

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#мир
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#звёзды
#шоу-бизнес
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Надежда Оболенцева замужем за миллиардером Швидлером
07 февраля 2025, 17:32

Надежда Оболенцева (Фото: instagram*/nadineobolentseva)

Сетевая знаменитость Надежда Оболенцева замужем за миллиардером Евгением Швидлером. Как пишет StarHit, никто не был в курсе, что торжество произойдет так стремительно. О планах Оболенцевой сообщалось в начале января. По сообщениям инсайдеров, свадьба была скромной.
«… Пожадничала деталей, бывает, ну и черт с ними. Хупа и минимум гостей — вот что мы знаем. Ну вот и платье, да. Увы, не корсет Сергеенко», — гласит наперебой звездная хроника.

Швидлер в свои 60 лет является уже четвертым мужем Оболенцевой, с бывшей супругой мужчина разошелся семь лет назад.

«Поздравляем эту мощную пару и продолжаем ставить лайки основательнице интеллектуального клуба», — писала журналистка Ксения Собчак, рассекретившая роман первой.

Оболенцева и Швидлер состояли в отношениях с 2022 года.

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#мир
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#звёзды
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