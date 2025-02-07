Неудачный брак с американкой и бездетность: почему от Дьяченко отвернулись близкие из США и как он оказался на волоске от смерти

2021 год стал тяжелым испытанием для актера Александра Дьяченко — он едва не лишился жизни. После перенесенного вируса артист надолго исчез с экранов и избегал комментариев о своем самочувствии. Как сейчас складывается его жизнь в США, чем он занимается, а также кто его жена и есть ли у него дети — расскажет «Радио 1».