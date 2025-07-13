«Сначала уши торчат, потом ребра»: Фигура избранницы Александра Цекало шокировала публику

13 июля 2025, 21:43

Дарина Эрвин напугала поклонников своей фигурой

Дарина Эрвин (Фото: Instagram* @darina.ervin)

33-летняя художница Дарина Эрвин опубликовала в личном блоге фото во время прогулки с собакой. Но снимок вызвал не восхищение, а шок у поклонников.





Возлюбленная 64-летнего Цекало Дарина для прогулки со своей собакой облачилась в довольно дерзкий образ. Девушка надела короткую юбку и нежный топ. На пояс Эрвин повязала рубашку, которая на летней жаре оказалась лишней, а изюминкой образа стали кроксы яркого оттенка фуксии.



Дарина кокетливо позировала, повернувшись вполоборота к камере. Однако публика подвергла модель критике из-за излишней худобы и торчащих рёбер.

«Сначала уши торчат, потом рёбра. Что дальше?», «Зачем так пугать людей? Кто-то ей скажет, что это некрасиво?», «Это уже перебор. Рёбра торчат, выглядит пугающе», — гласят комментарии под фото.