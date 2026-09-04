Снигирь спустила шелковую юбку на бедра в новом провокационном фото

04 сентября 2026, 23:11

Актриса Снигирь показала новое фото в полупрозрачном белье

Юлия Снигирь (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

43-летняя российская актриса Юлия Снигирь, известная зрителям по фильмам «Мастер и Маргарита» и другим громким проектам, представила свежие кадры с фотосессии, вызвавшей живой интерес публики. На снимках звезда предстала в откровенном, но при этом подчеркнуто натуральном амплуа.