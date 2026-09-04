Снигирь спустила шелковую юбку на бедра в новом провокационном фото
43-летняя российская актриса Юлия Снигирь, известная зрителям по фильмам «Мастер и Маргарита» и другим громким проектам, представила свежие кадры с фотосессии, вызвавшей живой интерес публики. На снимках звезда предстала в откровенном, но при этом подчеркнуто натуральном амплуа.
В качестве основного элемента образа Снигирь выбрала полупрозрачный бюстгальтер телесного оттенка с кружевными вставками. Его она дополнила длинной шелковой юбкой свободного кроя, которую на нескольких фото слегка спустила на бедра, добавив образу нотку провокации.
Актриса сознательно отказалась от броских аксессуаров и сложных укладок: волосы она собрала в гладкий пучок на затылке, оставив лишь несколько свободных прядей у лица. Макияж также выдержан в минималистичном ключе — с акцентом на естественные черты.
Автором съемки выступил фотограф Дмитрий Гуледани, с которым Снигирь сотрудничает не в первый раз. Их новый совместный проект продолжил череду успешных творческих коллабораций артистки и мастера.
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