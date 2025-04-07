«Это моя работа»: Наталья Бардо раскрыла детали откровенных сцен со своим участием

Наталья Бардо (Фото: Instagram*@bardonata)
Актриса Наталья Бардо в интервью WomanHit заявила, что не против своего участия в откровенных сценах, так как это ее работа.
«Табу у меня только одно — не делать то, что мне не нравится. Я снимаюсь только в том, что мне интересно, и с теми, кто мне интересен. Если хороший режиссер и сценарий, и, например, требуется раздеться не ради того, чтобы раздеться, а когда это оправдано драматургией. Это просто моя работа», — рассказала Бардо.
По словам актрисы, она готова обсуждать откровенные сцены с режиссером и уже принимать совместное решение, как это будет снято.
Она также призналась, что ей всегда везет с партнерами. Как правило, ей попадаются тактичные и аккуратные актеры. При этом Бардо подчеркнула, что никогда не будет сниматься в слишком откровенных сценах, которые запрещены к просмотру для несовершеннолетних.
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