«Жизнь преподнесла мне самые крутые уроки»: Наталья Бардо раскрыла, что хотела бы поменять в жизни

Наталья Бардо (Фото: «ВКонтакте»/nataliabardo)
Актриса Наталья Бардо отметила свой 37-й день рождения и призналась, что не стала бы ничего менять в своей жизни.
6 апреля Бардо исполнилось 37 лет. Праздник она отметила в Милане. Девушка призналась, что ничего не хотела бы менять в своей жизни.
Она также выразила благодарность своей маме за то, что та подарила ей ни на чью не похожую жизнь.
Артистка пояснила, что может летать частными бортами, а потом спать на полу в проходе эконом-класса, одинаково любить брендовые джинсы и те, которые купила на «Озоне», заказывать сборщика мебели или собирать шкаф самостоятельно и ездить на дешевых такси в Дубае.
Наталья также обратилась к подписчикам и отметила, что именно они ее вдохновляют своими доброжелательными комментариями.
Читайте также:
Анна Семенович сыграла свадьбу со звездой сериала «Реальные пацаны»
Актер Сергей Плотников ютится в маленькой однушке с женой и пятью детьми
«Я был мертвый»: Шоуа высказался об уходе Храмовой из «Непары»
«Жизнь преподнесла мне невероятный опыт, подарила мне самые крутые уроки, устраивает каждый день испытания и приключения. Знакомые говорят: "После хорошего наступает расплата". У всего есть цена. А у меня, наоборот: сначала трудности, сложности, травмы, ошибки, потери, и потом я получаю сполна. Приходится ждать, работать, терпеть, но потом всегда наступает самая сладкая награда», — написала Бардо в соцсети «ВКонтакте».
Она также выразила благодарность своей маме за то, что та подарила ей ни на чью не похожую жизнь.
Артистка пояснила, что может летать частными бортами, а потом спать на полу в проходе эконом-класса, одинаково любить брендовые джинсы и те, которые купила на «Озоне», заказывать сборщика мебели или собирать шкаф самостоятельно и ездить на дешевых такси в Дубае.
Наталья также обратилась к подписчикам и отметила, что именно они ее вдохновляют своими доброжелательными комментариями.
Читайте также:
Анна Семенович сыграла свадьбу со звездой сериала «Реальные пацаны»
Актер Сергей Плотников ютится в маленькой однушке с женой и пятью детьми
«Я был мертвый»: Шоуа высказался об уходе Храмовой из «Непары»
Элина Позднякова