«С чужими женами не снимаюсь»: Басков ответил на просьбу Ковальчук

Николай Басков (Фото: Telegram/baskovnikolay)
Певец Николай Басков заявил своей коллеге по цеху Юлии Ковальчук, что не снимается с чужими женами. Как пишет «МК», все произошло на презентации клипа поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова, куда пришла Юлия Ковальчук без своего мужа Алексея Чумакова. Женщина попросила совместное фото, но сначала обладатель золотого голоса страны отказал.
«С чужими женами не снимаюсь», — сказал Басков.Позже он все же снялся с Юлией, попутно спросив:
«Что Чумаков скажет: «Не успеть вдуть?»
«А я скажу: «Успел, успел», — в шутку ответила Ковальчук.
В середине апреля Чумаков признался, что спустя 18 лет брака с Ковальчук она все так же его привлекает.
«Может быть, для кого-то это грубо прозвучало, но для меня намного важнее глядеть на жену и хотеть ей, извините, вдуть, чем не хотеть», — говорил певец.Читайте также:
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