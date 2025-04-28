Стало известно, что произошло со Светланой Немоляевой после операции на сердце

Светлана Немоляева (Фото: скриншот к/ф «Службеный роман»)
Народная артистка РСФР Светлана Немоляева рассказала о своем самочувствии после операции на сердце. По ее словам, вмешательство прошло без осложнений и с ней все порядке. Комментарий актрисы приводит издание «Абзац».
«Операция прошла нормально, как полагается, без осложнений», — поделилась с журналистами звезда советского фильма «Служебный роман»..После выписки из больницы Светлана Немоляева продолжает строить планы. И говорит, что впереди их много.
Проблемы с сердцем у артистки давно — приступы аритмии возникли в 2011 году. Без помощи медиков часто было не обойтись. В начале апреля вновь приехала скорая, но от госпитализации Немоляева наотрез отказалась — вечером ее ждал спектакль в Театре Маяковского.
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